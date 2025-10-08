FE, Jaguar Tcs ufficializza l'ingaggio di da Costa, che affiancherà Evans sotto la guida di Ian James

GAYDON – La Jaguar Tcs ha finalmente ufficializzato le indiscrezioni che circolavano da mesi: l'ingaggio del portoghese Antonio Felix da Costa, già campione del mondo di Formula E individuale e a squadre. La scuderia britannica ha scelto le 13.09 per diffondere il comunicato, ossia i numeri delle monposto dei propri due piloti. I lusitano avrà ancora il 13, il confermato neozelandese Mitch Evans sempre il 9. Assieme, le due guide hanno già centrato 26 successi, 60 podi e 18 pole in 270 partenze complessive, ai quali si possono sommare le affernazioni da team principal di Ian James, che dalla stagione 12 sostituisce James Barclay.

A fine mese a Valencia sono in calendario i test ufficiali del mondiale elettrico (una settimana, tra il 27 e il 31, inclusa la giornata riservata alle donne, che Il Messaggero seguirà dal circuito), mentre il debutto ufficiale di da Costa (che ha espressamente risolto il contratto con la Porsche) con la nuova scuderia in gara è in programma il 6 dicembre a San Paolo, in Brasile. Quello che comincia tra un paio di mesi è l'ultimo campionato delle monoposto Gen3 (il secondo delle Gen3 Evo) perché con la stagione 13 esordiscono le Gen4.

«Siamo lieti di dare il benvenuto ad António in Jaguar Tcs Racing – ha dichiarato James – Le sue prestazioni negli ultimi undici anni in questo campionato sono state costantemente impressionanti e il suo approccio alle corse si allinea perfettamente con i nostri valori di squadra». Il 34enne portoghese ha parlato di «onore» a proposito dell'ingresso nella squadra: «La resilienza del team e la ricerca di prestazioni e innovazione sono qualcosa che ho sempre ammirato e non vedo l'ora di mettermi al volante dell'impressionante Jaguar I - Type 7», ha aggiunto, spiegando che Evans è un «amico carissimo».

La griglia per la prossima stagione è ormai quasi completa e all'appello mancano ormai solo tre dei sei piloti che guideranno la Porsche 99x electric. Il “predestinato” a quella della scuderia ufficiale (che ha rivisitato gli accordi con gli sponsor: la Tag Heuer ci sarà ancora, ma non sarà più nel nome della squadra, e la novità è costituita dalla Tdk, il cui nome comparirà sulla macchina) è lo svizzero Nico Müller, già sotto contratto con la casa di Stoccarda e che non correrà più con la Andretti, che dato ancora fiducia a Jake Dennis e messo sotto contratto Felipe Drugovich. Alcune indiscrezioni davano come “papabile” anche Dan Ticktum (un successo con la Cupra Kiro lo scorso campionato), ma un portavoce di Porsche aveva smentito categoricamente. L'ipotesi è che il briatnnico resti al team ispano-sino-americano, che dovrebbe separarsi da David Beckmann.