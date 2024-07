Jaguar torna a vincere un mondiale dopo 33 anni. Barclay: «Orgoglioso della squadra, ma abbiamo ancora fame»

PER MARCA

LONDRA – La Jaguar Tcs ha vinto il titolo a squadre della decima stagione della Formula E. Guardano le facce dei due piloti, i due amici, connazionali e coetanei neozelandesi Mitch Evans, un secondo e un terzo posto nel fine settimana che a Londra ha chiuso il campionato, e ancora di più quella di Nick Cassidy non si direbbe. Chi sorride veramente è James Barclay, il potente team manager della squadra.

Con lui, il blasonato costruttore di Coventry, è tornato a vincere un titolo mondiale a 33 anni di distanza dall'ultima volta: nel 1991 si era aggiudicato l'alloro di quello che oggi è il Wec e che all'epoca si chiamava ancora Sportscar World Championship. Tra gli artefici di quel successo c'era anche Teo Fabi, che avrebbe anche conquistato l'alloro riservato ai piloti. In questa stagione la continuità di Cassidy era stata impressionante con 8 podi nelle prime 11 gare. Ha compromesso il suo mondiale nella prima delle due gare di Portland, quando era al comando della corsa ed ha poi commesso un errore che gli fatto perdere la gara. E, in definitiva, anche il titolo.

Quasi senza parole e prossimo anche alle lacrime pubbliche, Cassidy ha comunque confermato il titolo a squadre che aveva vinto lo scorso anno con la Envision, scuderia cliente della Jaguar. Mitch Evans è rimasto per la terza volta consecutiva sul podio assoluto a livello individuale: era già stato secondo nel 2022, terzo nel 2023 e quest'anno è stato a lungo il virtuale vincitore del titolo, prima di arrendersi alla piazza d'onore. Inevitabilmente tesissimo a fine gara, prima ancora di commentare l'esito della stagione è stato così sportivo da rendere omaggio al vincitore e complimentarsi con Pascal Wehrlein (Tag Heuer Porsche), che gli ha soffiato il successo a una manciata di giri dalla fine. Come Cassidy, anche Evans ha sulla coscienza qualche errore, inclusa la mancata attivazione dell'Attack Mode nel concitato finale di Londra.

«Sono orgoglioso della squadra e di quello che ha fatto. È stata una grande stagione», ha esultato Barclay, che è salito sul podio dell'ExCel con un gran balzo e con il piglio del trionfatore. Alla sua ottava stagione nella competizione elettrica ha portato la Jaguar sul tetto del mondo con un punteggio mai ottenuto prima dalla squadra campione, a quota 368. La squadra era già stata due volte seconda (nella stagione 7 e nella 9), dopo aver cominciato a vincere in Italia, a Roma, nel 2019. «Non posso dire che non mi dispiaccia per Nick e Mitch – ha dichiarato – Si vede che torneremo più forti l'anno prossimo. Abbiamo ancora fame».