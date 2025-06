FE, a Jakarta la settima pole di Dennis con la Porsche della Andretti. Rowland (Nissan) parte dall'ottava fila

JAKARTA – Tra il quasi debuttante Taylor Barnard con la sola Nissan approdata alla fase a duelli, quella con le insegne della Neom McLaren, e l'ex campione del mondo Jake Dennis con la Porsche della Andretti, l'ha spuntata quest'ultimo, che a Jakarta ha conquistato la settima pole in carriera in Formula E. Nella tornata decisiva ha piazzato il miglior tempo della mattinata (1:06.713), dopo che il giovane rivale aveva inanellato i giri più veloci nella qualifica a gruppi (1:08.968), nel quarto (1:06.958) e nella semifinale (1:06.759).

Nella notte un violento temporale ha spazzato la capitale indonesiana, rimettendo in discussione gli equilibri delle libere di venerdì. L'acqua è evaporata piuttosto in fretta, complicando tuttavia la “lettura” dell'asfalto, rimasto a tratti scivoloso. Diversi “big”, a cominciare dai primi tre della classifica generale – Oliver Rowland (Nissan) e i colleghi della Tag Heuer Porsche Pascal Wehrelin e Antonio Felix da Costa – non sono riusciti a superare la prima fase ad eliminazione.

A giocarsi la pole sono state le due Mahindra, di Nyck de Vries (l'idolo dei tifosi locali per via delle sue origini: il nonno materno era dell'isola di Giava) e Edoardo Mortara, due Porsche, quelle dei team clienti Andretti e Cupra Kiro (Dan Ticktum), due Jaguar (quella ufficiale di Nick Cassidy e quella cliente della Envision con Sébastien Buemi), una McLaren e una Ds Penske, pilotata da Jean Eric Vergne. Nel suo cammino verso la Pole, Dennis (che grazie ai tre punti è passato già dalla nona alla settima posizione) si è sbarazzato prima di Mortara e poi di Cassidy, che al primo turno aveva disposto di Vergne. Barnard, invece, aveva dato vita ad un duello mozzafiato con Ticktum (battuto per appena cinque millesimi) nel quarto, mentre aveva faticato meno a superare de Vries in semifinale.

Sul circuito di Jakarta i sorpassi sono difficili e la posizione di partenza rischia di influenzare profondamente anche l'ordine d'arrivo di una gara che, almeno nelle previsioni, dovrebbe essere molto veloce. Nella Top 10 partiranno anche Da Costa e Mitch Evans (Jaguar Tcs). Rowland scatterà dall'ottava fila, con il 17/o tempo, ma la 16/a piazza perché Wehrlein (che lo insegue a 68 punti) è stato penalizzato di tre posizioni per aver rallentato in pista nell'ultimo giro di qualifica. Il via poco dopo le 10 italiane ad un ePrix che si annuncia movimentato anche perché non è esclusa altra pioggia, leggera, ma insidiosa.