Fe, a Jarama (Madrid) i test ufficiali della stagione 13. In pista le Gen4 da 335 km/h orari e 816 cv

I test che anticipano la stagione 13 della Formula E, la prima con la nuova monoposto Gen4 (oltre 335 km/h di velocità massima e 816 Cv di potenza), svelata sul circuito di Le Castellet e poi guidata a Montecarlo sul circuito che ha ospitato gli E-Prix 9 e 10 da David Coultahrd, si svolgeranno tra il 16 e 20 novembre a Jarama, alla periferia di Madrid. La capitale spagnola, come aveva anticipato il nostro giornale, subentra così a Valencia, che aveva ospitato per anni le prove, ad eccezione che nel 2024, quando erano trasferite a Madird a causa dell'alluvione che si era abbattuta sulla città della parte meridionale del paese.

Il “trasloco” non solo premia la disponibilità offerta dal circuito nei pressi della capitale, meglio collegata rispetto a Valencia, ma anche la clamorosa risposta del pubblico ottenuta lo scorso marzo in occasione della disputa della sesta gara del campionato in corso, il Cupra Raval Madrid E-Prix, seguito in tribuna anche dal re, Felipe VI. Del resto, il mondiale elettrico – tra i cui fondatori ci sono due manager spagnoli, Alejandro Agag e Alberto Longo – ha anche raggiunto un accordo di lungo termine con la capitale, che ha deciso di puntare sui grandi eventi sportivi.

Nel solo 2026, la ricaduta turistica dei 400 organizzati nel corso dell'anno è stata prevista in un miliardo di euro, come aveva reso noto Mariano de Paco Serrano, assessore a Turismo e Sport della Comunità di Madrid. «Siamo la capitale mondiale dei motori – aveva aggiunto José Luis Martínez-Almeida, sindaco della capitale – Sono tre le città al mondo che nello stesso anno potranno ospitare sia la Formula E sia la Formula 1: Città del Messico, Monaco e Madrid». In settembre la classe regina debutterà sul nuovo circuito cittadino espressamente predisposto.

Lo stesso primo cittadino aveva precisato che «la Formula E è arrivata a Madrid per restare». E, infatti, oltre ai test, la città è tra le località date come “sicure” nel prossimo calendario, la cui prima stesura ufficiale verrà diffusa il 23 giugno. «La scelta della Formula E di optare ancora una volta per Jarama per ospitare i test pre-stagionali e dare il via a questa nuova era per il campionato dimostra la fiducia che organizzatori, piloti e team continuano a riporre sia nel Real Automóvil Club de España sia nel suo circuito, una struttura con una vasta esperienza, solide capacità organizzative e infrastrutture pienamente preparate», ha commentato Ignacio Fernández, direttore del Circuito.