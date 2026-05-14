FE, la Cupra Kiro con monoposto "cinematografiche" agli E-Prix di Monaco per l'uscita di «Master of the universe»

MONTECARLO – Monoposto ancora una volta “cinematografiche” per la Cupra Kiro. In occasione dei due E-Prix del mondiale elettrico di Monaco (sabato e domenica), la scuderia supportata dal marchio automobilistico catalano affida ai suoi piloti, il britannico Dan Ticktum e lo spagnolo Pepe Martì, due bolidi con l'ennesima livrea speciale (nella foto di Andreas Beil), questa volta dedicata al film “Masters of the universe” del regista Travis Knight, che uscirà nelle sale di tutto il mondo il 5 giugno prossimo. L'operazione è frutto della collaborazione con Amazon Mgm Studios.

«Da quando siamo entrati in Formula E come scuderia, la scorsa stagione – ha chiarito Jon Wilde, direttore commerciale della Cupra Kiro – il nostro approccio alle corse è stato quello di andare oltre i confini del motorsport e di integrarci direttamente in nuovi, entusiasmanti e emergenti spazi culturali. La collaborazione con Amazon Mgm Studios a supporto dell'imminente uscita di “Masters of the Universe” è un perfetto esempio di questa ambizione in azione».

«Siamo incredibilmente entusiasti di dare vita a questa attivazione all'E-Prix di Monaco – ha insistito il manager – e di entrare in contatto con un nuovo pubblico, che si tratti di fan di lunga data di “Masters of the Universe” o di una nuova generazione che sta scoprendo Eternia per la prima volta nell'ambito di questo revival. Dalla livrea in edizione speciale al nostro takeover sui social media, questa collaborazione è pensata per creare un impatto culturale. Avere Idris Elba raffigurato sul lato della vettura come parte della livrea rende l'attivazione ancora più esclusiva. È un'iniziativa unica e, per quanto ne sappiamo, è la prima volta nel motorsport che un comproprietario di un team compare su una vettura da corsa in questo modo».

Il 53enne disc jockey, attore e produttore cinematografico britannico fa parte sia del cast del film nel quale interpreta Duncan/Man-At-Arms sia della cordata di investitori che ha rilevato la scuderia poco più di un anno fa contribuendo con le sue apparizioni ai box anche a generare più interesse verso il mondiale elettrico. Sabato, sullo stesso tracciato della Formula 1 e sulla distanza dei 29 giri, si corre l'E-Prix numero 9 del campionato, il quarto stagionale con il Pit Boost, mentre domenica la decima prova sarà con due Attack Mode e si deciderà in 28 giri.