FE, la Mahindra in nero, livrea provvisoria anche per la monoposto Gen4 del costruttore indiano

LE CASTELLET – I protagonisti della Formula E non ci sono proprio tutti. E nemmeno le nuove monoposto Gen4, che la Fia e gli organizzatori del mondiale elettrico hanno deciso di esibire sul glorioso circuito transalpino di Le Castellet. Tommaso Volpe, il capo delle operazioni di Nissan, ad esempio è qui quasi “in solitaria”: «Non abbiamo potuto portare la vettura perché è in fase di sviluppo – chiarisce – Un po' dispiace perché dal punto di vista mediatico sarebbe stata una bella occasione».

In uno dei box c'è invece la futura monoposto della Mahindra, il costruttore indiano che quest'anno sta facendo molto bene, soprattutto con Edoardo Mortara, il pilota elvetico con cittadinanza anche italiana seconda della generale individuale che, dicono le indiscrezioni, avrebbe già prolungato l'intesa con la casa asiatica. Frédéric Bertrand, il team Principal che posa per il Messaggero accanto alla macchina con la livrea temporanea e che ha rilanciato la squadra non parla dei pilopti: «Dobbiamo essere concentrati su questa stagione – sorride – poi parleremo anche della prossima».

Mahindra, che è in Formula E dall'inizio, è stata l'ultima casa automobilistica ad aderire al progetto Gen4 e deve lavorare allo sviluppo del motore per la prossima stagione. L'ipotesi che possa fornire la propria unità anche ad altri non è all'ordine del giorno, non ufficialmente almeno: «Se qualcuno ce lo chiede – chiarisce Bertrand – siamo tenuti a farlo». Per il momento la priorità è quella di farsi trovare pronta per la partenza della stagione 13, ma il costruttore indiano è fortemente indiziato di una possibile cooperazione con la Penske.

La scuderia statunitense rimarrà “orfana” di Ds, che lascia il motorsport a fine campionato per impegnarsi nella vela. Una delle ipotesi alternative è che Stellantis, che corre già con Citroen e che dal prossimo campionato avrà in griglia anche Opel, possa continuare a mettere a disposizione il powertrain per fare come Porsche, che debutterà nell'era Gen4 con due scuderie proprie e una cliente, la Cupra Kiro. Volpe non sembra gradire troppo l'ipotesi di due squadre clienti (una sarà la Andretti) e la Jaguar dovrebbe continuare a supportare la sola Envision.