FE, la monoposto Gen4 un «manifesto della sostenibilità»: «Una pietra miliare del nostro campionato», dice il Ceo Dodds

LE CASTELLET – Il “sogno” continua: «La Gen4 non è solo una vettura, è una dichiarazione forte delle nostre ambizioni – sintetizza Jeff Dodds, il Ceo della Formula E – Vederla in azione in pista per la prima volta rappresenta una vera pietra miliare: oggi raggiungiamo livelli di prestazioni che solo cinque anni fa sembravano impossibili per i veicoli elettrici. Il progresso a livello di prestazioni è sotto gli occhi di tutti: dalla velocità alla potenza, fino al comportamento in pista, l'emozione tra i presenti era tangibile. È un momento straordinario per il campionato in vista della stagione 2026/27 e un segnale chiaro della direzione che stiamo prendendo».

Il debutto “senza veli” sul circuito transalpino a un'ora di macchina da Marsiglia ha richiamato parecchi addetti ai lavori: un esordio in grande stile con il quale il mondiale elettrico e i costruttori che lo animano contano di dare una ulteriore scossa alla rassegna. I piloti ne sono entusiasti, come confermano anche le testimonianze video raccolte con i brasiliani Lucas di Grassi (Lola Yamaha Abt) e Felipe Drugovich (Andretti) e con quello svizzero della Porsche Nico Müller.

Fra i dati ufficializzati dalla Fia ci sono lo spunto da 0 a 200 km/h di 4,4'' con una potenza incrementata del 71% rispetto alla già evoluta Gen3 con l'Attack Mode attivato. Ma le prestazioni non sono tutto, perché la Fia ha voluto fare della nuova monoposto con batterie fornita dall'italiana Podium Advanced Technologies anche una bandiera della sostenibilità: il bolide Gen4 è «la prima vettura 100% riciclabile con almeno il 20% di materiali riciclati nei componenti chiave».

«È solo l'inizio – promette Dodds – Lo sviluppo della vettura è ora nelle mani dei nostri costruttori (Porsche, Jaguar, Stellantis, Nissan, Lola Cars e Mahindra, ndr) che lavoreranno per spingerla verso prestazioni ancora più elevate in vista del debutto in gara previsto entro la fine dell'anno. La Gen4 non è semplicemente un'evoluzione, ma un punto di svolta nell'innovazione e nelle performance, destinato a ridefinire il motorsport negli anni a venire». «Non parliamo solo di una monoposto dalle prestazioni straordinarie, ma di una vera e propria dichiarazione d'intenti sul futuro di questa tecnologia. Sono orgoglioso che la Fia e i suoi partner nella Formula E stiano guidando questa trasformazione», ha commentato Mohammed Ben Sulayem, presidente della Federazione internazionale dell'automobile.