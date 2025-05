FE, la pole più prestigiosa al più giovane del mondiale elettrico, Taylor Barnard (McLaren)

MONTECARLO – Il più giovane del circuito, l'ancora ventenne Taylor Barnard, ha conquistato la pole più prestigiosa della Formula E, quella di Monaco, dove poco dopo le 15 si corre il primo dei due ePrix di questo fine settimana, il sesto della stagione 11. Il pilota della Neom McLaren ha conquistato meritatamente l'accesso all'ultimo duello, dal quale è uscito vincente per via di un errore di Oliver Rowland, che al volante di una Nissan della scuderia ufficiale è finito contro le protezioni.

Il derby tra monoposto giapponesi è andato alla scuderia cliente, che ha ottenuto 3 punti e guadagnato una visibilità importante proprio mentre il suo Team Principal, Ian James, lavora per mantenere la squadra nel mondiale elettrico dopo la decisione della McLaren di congedarsi dalla Formula E già a fine campionato. La pole vale anche a Barnard la solitaria terza piazza nella generale individuale: a quota 54 il britannico ha staccato Pascal Wehrlein (Tag Heuer Porsche), che è rimasto a 51 e che era stato eliminato nel primo turno degli scontri diretti proprio da Rowland.

In semifinale l'attuale leader del mondiale si era poi sbarazzato del già campione del mondo olandese Nyck de Vries (Mahindra), che a sua volta aveva girato meglio di un altro degli ex iridati al via, Jake Dennis, con la Porsche della Andretti. Nella parte bassa del tabellone Barnard aveva liquidato con una certa autorevolezza Mitch Evans (Jaguar Tcs), il pilota che ha conquistato più punti a Monaco (98), dove sale sul podio ininterrottamente dal 2021, e Dan Ticktum, il quarto britannico che si era qualificato per i duelli, con il quale aveva dato vita ad una sfida altalenante.

Al volante della monoposto Porsche della Cupra Kiro, Ticktum era stato il più veloce in entrambe le libere e della fase a gironi. Al primo turno aveva eliminato Robin Frijns con la Jaguar della Envision. Mattinata da dimenticare per le squadre di casa, entrambe del gruppo Stellantis: in una gara in cui è fondamentale la posizione di partenza, la Ds Penske avrà Maximilian Günther in quinta fila (decimo crono) e Jean Eric Vergne in ottava, mentre la Maserati avrà Stoffel Vandoorne in settima (tredicesimo) e Jake Hughes in ultima (ventunesimo). I giri (3,337 chilometri ciascuno) da percorrere sono con un passaggio obbligatorio ai box per il PitBoost, impiegato per la seconda volta nella storia della Formula E.