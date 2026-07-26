FE, la tribuna rossa dei Tokyo E-Prix per i 1.600 tifosi di Nissan: ai box con il team principal Volpe anche il Ceo Espinosa

TOKYO – La tribuna rossa, tinta che in Giappone è sinonimo di vita e buon auspicio. È quella, gremita a vivace, con tanto di animazione, dei tifosi della Nissan, il costruttore di casa a Tokyo, dove è in corso il fine settimana motoristico della Formula E, la cui stagione 12 si chiude a metà agosto a Londra con l'ultima passerella delle monoposto Gen3. Sono almeno 1.600 persone tra dipendenti, collaboratori e sostenitori della casa automobilistica di Yokohama, la prima a correre nel mondiale elettrico. E anche a vincerlo fra i piloti con Oliver Rowland, lo scorso anno.

Con il debutto della britannica Lola è entrata nel circuito anche la Yamaha, in qualità di partner tecnico della scuderia per la fornitura di motori elettrici ad alte prestazioni, ma i colori gialloblù della squadra anglo nipponica che a Shanghai ha centrato la prima e storica vittoria con Lucas Di Grassi quasi non si scorgono sugli spalti attorno al Bight Sight, l'international exhibition center, che si trova a ridosso della baia della capitale giapponese.

Il tifoso numero uno della scuderia Nissan (che in giapponese vuol dire due, Ni, e tre, San), guidata da Tommaso Volpe, è tuttavia al “muretto”, da dove domenica segue qualifica e gara a fianco del manager calabrese: è il messicano Ivan Espinosa, da poco più di un anno Ceo della casa automobilistica, chiamato a gestire una fase difficilissima. È il terzo anno che la Formula E fa tappa a Tokyo, ma è la prima in cui si gareggia con l'illuminazione artificiale, come a Jeddah, in Arabia Saudita.

Il mondiale elettrico ha raggiunto un'intesa di lungo periodo con la capitale e continuerà a correre sul tracciato cittadino attorno al centro espositivo anche nelle prossime stagioni. Come gli scorsi anni, Nissan ha invitato una serie di ospiti e l'interesse per il campionato è in crescita: «Siamo il costruttore con il maggior numero di fan in Giappone», aveva anticipato Volpe. Chi acquistava il biglietto per la “tribuna rossa” della Nismo (il marchio ad alte prestazioni della Nissan) riceveva una sorta di kit per perfetto tifoso che includeva bandierine e altri regali, inclusi i curiosi occhiali luminosi.