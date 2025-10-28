FE, le Mahindra "volano" nella seconda sessione di test. Già in sette sotto il minuto e 22 secondi

VALENCIA – Velocissime Mahindra. Nella seconda sessione, la prima mattutina, dei test ufficiali della Formula E cominciati ieri pomeriggio sul circuito Ricardo Tormo di Valencia, le monoposto del costruttore indiano sono state le più veloci confermando le buone impressioni di ieri. Edoardo Mortara, il pilota svizzero con passaporto anche italiano, ha girato in 1:21.493, limando di oltre un secondo il crono del primo di lunedì, il tedesco Pascal Wehrlein (Porsche). La “doppietta” virtuale della Mahindra (non è detto che tutti abbiano cercato il tempo) è stata completata da Nyck de Vries, secondo a 93 millesimi dal compagno di squadra.

Con la 99X Electric tedesca, Jake Dennis (Andretti) ha archiviato anche la seconda tornata di prove con il terzo tempo in 1:21.669 seguito da Wehrlein (1:21.777, una sessantina di limmesimi oltre il risultato di ieri) che si è tenuto alle spalle il suo nuovo collega di scuderia, l'elvetico Nico Müller (1:21.848). Altri due piloti sono rimasti sotto il minuto e 22 secondi: Dan Ticktum, con la stessa monoposto del costruttore di Stoccarda, ma con le insegne della Cupra Kiro, e il giovanissimo talento della Ds Penske Taylor Barnard, che si è migliorato di quasi 8 decimi (1:21.988) rispetto a lunedì.

Maximilian Günther, l'altra guida della Ds Penske, gli è arrivato subito dietro (1:22.045) e nella Top 10 hanno chiuso ancora sia Sébastien Buemi con la Jaguar della Envision (1:22.076) sia Nick Cassidy (Citroen), che in 1:22.122 ha permesso a Stellantis di confermare tre monoposto fra le 10 (provvisoriamente) più veloci. Il sole continua a “baciare” Valencia e il circuito Ricardo Tormo con una temperatura dell'aria di 20° e di 27° per l'asfalto.

Il più “lento” (si fa per dire) è stato di nuovo Pepe Martì, il debuttante catalano ingaggiato dalla Cupra Kiro, che ieri aveva guidato per la prima volta la monoposto di Formula E. Nel giro di mezza giornata si è già migliorato di quasi due secondi: ieri aveva girato in quasi un minuto 24 secondi e mezzo e questa mattina in 1:22.827. «Non dobbiamo mettergli troppa pressione, è giovane, è un vero debuttante e secondo me è uno dei talenti della nuova generazione», ha osservato Xavi Serra, capo della divisione del Motorsport di Cupra. Oggi pomeriggio alle 14 si continua: è in programma anche la simulazione di una gara.