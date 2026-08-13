FE, a Londra dopo 11 stagioni e molti successi l'addio della DS al mondiale elettrico con bolidi ancora più dorati

LONDRA – Le gare dell'addio. La Ds, uno dei marchi del gruppo Stellantis e il primo a competere in Formula E, campionato nel quale ha conquistato 4 titoli mondiali, partecipa sabato e domenica agli E-Prix di Londra con i quali conclude la propria esperienza nella rassegna iridata elettrica. Affiancato nell'era Gen3 alla scuderia statunitense Penske, il costruttore transalpino non ha mai vinto nella capitale britannica. E non è nemmeno riuscita a salire sul podio.

Nel rovente fine settimana londinese ci proveranno il giovane Taylor Barnard, per il quale è la gara di casa (è nato a meno di 200 chilometri dalla capitale), e il tedesco residente nel Principato di Monaco Maximilian Günther, dato per prossimo pilota della Envision, team cliente della Jaguar, che ha ufficializzato la (difficile) fine del sodalizio sia con Joel Eriksson sia con Sèbastien Buemi, che resterà come consulente della squadra.

Per l'addio alla Formula E, le monoposto E-Tense Fe25 della Ds Penske avranno una livrea speciale dorata ricca di dettagli, creata appositamente per l'evento finale con il quale ricorda i due doppi titoli iridati, le 18 vittorie, i 55 podi, le 26 pole e i sette piazzamenti nella top 3 a squadre della Formula E. La Ds aveva debuttato nel mondiale elettrico nella seconda stagione come primo marchio premium in assoluto e dopo undici anni di competizioni elettriche con relativo trasferimento tecnologico sulle auto di serie, archivia la propria avventura con la scossa prima di dedicarsi alla vela con il SailGp.

Anche come segno di riconoscimento nei confronti degli appassionati, sempre numerosi finora a Londra, all'ExCel Ds Automobiles esporrà le tre monoposto con la quale il costruttore ha contribuito a scrivere pagine di storia della Formula E: sono i bolidi elettrici di prima, seconda e terza generazione, ossia le Dsv-01, Ds E-Tense Fe19 e, appunto, Ds E-Tense Fe25. «Ci congediamo con importanti insegnamenti nel campo delle motorizzazioni elettrificate, della gestione energetica e dell'efficienza complessiva dei sistemi di bordo – ha sintetizzato Bastien Schupp, direttore Marketing e Comunicazione del marchio – Questi intensi anni di competizione elettrica hanno rappresentato un formidabile acceleratore per l'innovazione in Ds Automobiles. Le tecnologie collaudate nel campionato contribuiscono anche alla ricerca e allo sviluppo dei nostri modelli di produzione, come dimostrano in particolare le nostre ultime creazioni: le N°4, N°7 e N°8, che offrono fino a 750 chilometri di autonomia elettrica».