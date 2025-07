FE, a Londra la Nissan corre con la livrea blu, omaggio alla Leaf. Nato torna al volante della e-4Orce 05

LONDRA – Nel fine settimana le monoposto Nissan “fiorite” con il tema dei ciliegi corrono gli ultimi due ePrix della stagione 11 della Formula E a Londra con una livrea speciale blu petrolio per celebrare il lancio della nuova Leaf prodotta nel Regno Unito. La scuderia guidata dall'italiano Tommaso Volpe ha già conquistato il titolo piloti con Oliver Rowland a Berlino e sul circuito ricavato nell'area espositiva e congressuale ExCel della capitale britannica a due passi dallo scalo di London City insegue anche quelli a squadre e costruttori.

Rowland si già aggiudicato una delle due gare dello scorso anno davanti al pubblico di casa, che potrà scegliere quale dei sei connazionali supportare. Gli altri sono Dan Ticktum (Cupra Kiro), Jake Dennis (Andretti), Jake Hughes (Maserati) e Sam Bird e Taylor Barnard (Neom McLaren, alla sua ultima apparizione nel mondiale elettrico). Dopo la (vittoriosa) parentesi brasiliana del Wec, al volante della seconda Nissan e-4Orce 05 tornerà Norman Nato, chiamato a contribuire al bottino della scuderia nella lotta per i gli altri due allori. In tre delle ultime quattro gare londinesi il francese era andato a punti.

Il tracciato di poco più di duemila metri che alterna tratti all'aperto e al chiuso aveva già fatto registrare il tutto esaurito lo scorso anno, quando erano andati a ruba anche i biglietti per questa stagione. Nissan conta anche su questa passerella, non solo britannica, per lanciare la terza generazione delle Leaf, la prima elettrica prodotta per il mercato di massa. In 15 anni è stata commercializzata in quasi 700.000 esemplari.

L'utlimo fine settimana del mondiale elettrico che l'anno prossimo sarà a dieci squadre comincia alle 16 locali di venerdì, le 17 in Italia, con le prime libere. Poi la solita “maratona” tra prove, qualifiche e gara al sabato e alla domenica prima della cerimonia di premiazione con la quale calerà il sipario sul campionato, il penultimo delle monoposto Gen3 (da questo anno Evo). Nella stagione 12 cambieranno diverse cose, a cominciare dalla destinazione di alcuni piloti.