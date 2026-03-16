FE, Longo: «Tornare in Italia è una delle priorità del campionato. Ci stiamo confrontando anche con Napoli»

«Da un paio di anni tornare in Italia è una delle priorità principali per il campionato», ha dichiarato Alberto Longo, co-fondatore e Chief Championship Officer della Formula E, il mondiale a zero emissioni, che per anni (fino al 2023, malgrado il contratto scadesse nel 2025) ha fatto tappa a Roma con la successiva parentesi di un doppio ePrix a Misano Adriatico. La località romagnola aveva deluso le aspettative della Formula E e dello stesso Longo, che in una tavola rotonda virtuale ha ammesso come il circuito spagnolo di Jarama, a Madrid, dove sabato si corre la sesta gara della stagione 12, lo abbia sorpreso positivamente, mentre Misano negativamente.

«Quando torneremo in Italia, e sarà molto presto, dovrà essere un evento di massa - ha sintetizzato Longo - proprio come sta accadendo in Spagna in questo momento, proprio come vediamo quasi ovunque andiamo: è esattamente ciò di cui abbiamo bisogno anche in Italia». Al solito, in ballo di sono diverse opzioni e tra queste c'è anche quella di Napoli, che l'anno prossimo ospiterà anche la Coppa America di vela.

«Quella che cerchiamo – ha proseguito – è una location davvero speciale, un luogo eccezionale dove poter mostrare le prestazioni di queste auto e al contempo catturare l'entusiasmo del pubblico italiano». Le prestazioni alle quali si riferisce Longo sono quelle della nuova monoposto Gen4 (fino a 320 km/h e uno spunto da 0 a 100 km/h dl 30% inferiore a quello dei bolidi ibridi della F1), che verrà presentata ufficialmente in aprile sul circuito francese di Le Castellet. Si tratta di un progetto che, a differenza dell'attuale Gen3 (Evo nella stagione scorsa e in quella attuale), sembra aver pienamente convinto anche piloti e scuderie.

«In Italia – ha chiarito il manager spagnolo – ci stiamo confrontando con diverse città e Napoli è una di quelle. A livello globale stiamo discutendo con centosei città e, appunto, fra queste c'è Napoli». Le corse nei centri piuttosto che negli autodromi fanno parte del Dna della Formula E: «È difficile correre su un circuito cittadino vicino o nel cuore di una città senza disturbare troppo i residenti – ha concluso - Servono una lunghezza e una larghezza di pista sufficienti, e trovare spazio per i box è già di per sé una grande sfida enorme».