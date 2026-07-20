FE, lutto nella scuderia monegasca di Citroen: è morto il team principal Cyril Blais. Aveva 46 anni

MONACO – Lutto per Citroen e nella Formula E, che ha perso uno dei suoi protagonisti, almeno ai box. È morto Cyril Blais, il 46enne team principal del team monegasco che dall'inizio di questa stagione è impegnato nel mondiale elettrico come Citroen. Blais era stato promosso a capo della squadra nell'autunno del 2024, quando la scuderia era Maserati. «L'intera comunità del motorsport è profondamente addolorata da questa tragica notizia e Cyril mancherà moltissimo a tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerlo e lavorare con lui. Si è dedicato al nostro sport, guadagnandosi il rispetto e l'ammirazione di colleghi, concorrenti e amici in tutto il paddock», ha commentato Mohammed Ben Sulayem, presidente della Fédération Internationale de l'Automobile (Fia).

Nei giorni scorsi la Citroen era impegnata in Andalusia in una serie di test e Blais non era presente alle prove: «La sua passione, la sua determinazione e la sua fiducia nella squadra erano evidenti in tutto ciò che faceva. Oltre ai suoi successi in pista, Cyril sarà ricordato per l'integrità che ha portato nel nostro sport. Ha lasciato un'impronta indelebile in tutti coloro che hanno lavorato al suo fianco e la sua assenza si farà sentire profondamente. A nome mio e della Fia, porgo le mie più sentite condoglianze alla famiglia, agli amici e ai colleghi di Cyril. I nostri pensieri sono con loro in questo momento incredibilmente difficile», ha proseguito il numero uno della Fia.

In questa stagione, l'ultima della Gen3, Blais aveva gioito in gennaio, a Città del Messico, per l'affermazione di Nick Cassidy, la prima della Citroen nel mondiale elettrico e finora anche la sola nel campionato numero 12 del gruppo Stellantis, impegnato anche con la Ds assieme alla Penske: «Siamo tutti profondamente addolorati per la perdita di Cyril – ha dichiarato Beth Paretta, amministratrice delegata del Citroen Racing Formula E Team – I nostri pensieri vanno alla sua famiglia, ai suoi amici e ai suoi colleghi in tutto il paddock. Cyril credeva moltissimo in questa squadra e rispetteremo il desiderio della sua famiglia di onorarlo nel miglior modo possibile, continuando a correre in sua memoria con la stessa dedizione e passione che lui ha trasmesso a tutti noi».

Anche il Ceo della competizione elettrica, Jeff Dodds, è intervenuto: «Siamo profondamente addolorati per la perdita del nostro collega e amico e i nostri pensieri e le nostre più sincere condoglianze vanno alla sua famiglia, ai suoi cari e a tutti coloro che lo conoscevano. La scomparsa di Cyril è una perdita devastante per la sua famiglia, per Msg, per Citroën Racing e per l'intera comunità della Formula E. Abbiamo perso uno straordinario collega, una persona che molti di noi erano orgogliosi di chiamare amico. Per onorare il suo immenso contributo allo sport, il team Citroën Racing Formula E e l'intera comunità della Formula E renderanno omaggio alla memoria e all'incredibile eredità di Cyril durante l'E-Prix di Tokyo di questo fine settimana».