FE, Mahindra nel segno della continuità: confermati Edoardo Mortara e Nyck de Vries

MUMBAI - La nuova era della Formula E è alle porte, ma Mahindra Racing ha scelto di non cambiare strada. Il costruttore indiano affronterà infatti la stagione 2026-27, quella del debutto delle monoposto Gen4, ancora una volta con Edoardo Mortara e Nyck de Vries. Una decisione nel segno della continuità, maturata dopo la miglior stagione disputata dalla squadra nel campionato elettrico, con il terzo posto nel Mondiale Costruttori e il record di 252 punti conquistati.

Nel campionato appena concluso Mortara e de Vries hanno contribuito al terzo posto conquistato dalla squadra nel Campionato Costruttori, permettendo a Mahindra di eguagliare il proprio miglior piazzamento nella serie. I due piloti hanno inoltre raccolto due vittorie, dieci podi e sei pole position nell'arco dei tre anni trascorsi insieme, consolidando il percorso di crescita della squadra.

De Vries arriva al rinnovo dopo un'annata particolarmente positiva. Il pilota olandese, campione del mondo di Formula E nella stagione 2020-21, ha ottenuto due delle sei vittorie della sua carriera proprio in questa stagione, imponendosi a Monte Carlo e Tokyo. Per lui quella alle porte sarà la settima annata nel campionato elettrico e la quarta consecutiva con Mahindra.

«Gli ultimi tre anni con Mahindra Racing sono stati un viaggio molto gratificante. Abbiamo fatto molti progressi insieme e chiudere al terzo posto nel Campionato Costruttori lo scorso anno è stata una grande ricompensa per tutto il duro lavoro svolto da ogni componente della squadra. Sono molto orgoglioso di ciò che abbiamo raggiunto insieme e della direzione che abbiamo intrapreso - ha commentato de Vries - Sono molto felice di continuare con Mahindra Racing mentre entriamo nell'era Gen4. Rappresenta una sfida completamente nuova per tutti in Formula E, con molto da imparare e da scoprire. Sono entusiasta di affrontarla insieme alla squadra e di vedere dove ci porterà questo nuovo capitolo».

Anche per Mortara il passaggio alla Gen4 rappresenterà una tappa significativa. L'italo-svizzero si appresta infatti a disputare la sua decima stagione in Formula E e, quando la nuova monoposto debutterà in gara, sarà uno dei pochi piloti ad aver corso in tutte e quattro le generazioni del campionato. Con sei vittorie e 18 podi all'attivo, Mortara ha chiuso al secondo posto la Season 7, ha lottato per il titolo fino alla finale della Season 8 ed è rimasto matematicamente in corsa per il campionato fino all'ultimo appuntamento della Season 12.

«Sono davvero felice di continuare con la squadra. La nostra collaborazione negli ultimi tre anni è stata molto positiva, con risultati che sono progressivamente migliorati lungo il percorso. Insieme abbiamo aumentato le nostre prestazioni a ogni livello e sono orgoglioso di ciò che abbiamo costruito - ha spiegato Mortara - Entrando nella mia decima stagione in Formula E, sappiamo che l'anno che ci aspetta sarà una vera sfida, soprattutto dal punto di vista tecnico, con così tante novità. Sono curioso ed entusiasta di affrontare questa sfida con la squadra mentre passiamo alle nuove vetture».

La scelta di mantenere invariata la formazione assume particolare importanza in vista di una stagione che introdurrà una monoposto completamente nuova. Frederic Bertrand, CEO e Team Principal di Mahindra Racing, ha sottolineato il valore del lavoro costruito insieme negli ultimi tre anni. «Negli ultimi tre anni abbiamo costruito fiducia, condiviso riferimenti e sviluppato un solido metodo di lavoro insieme. Questa continuità sarà importante mentre la Formula E entra nell'era Gen4. La stagione richiederà una ripida curva di apprendimento da parte dell'intera squadra. Abbiamo una base solida, ma c'è ancora molto da scoprire sulla nuova vettura. La nostra priorità sarà imparare rapidamente, lavorare sui dettagli e migliorare passo dopo passo».

Mahindra si prepara quindi ad affrontare la nuova avventura delle monoposto Gen4 con una coppia ormai collaudata e una metodologia di lavoro consolidata. I primi riscontri sulla nuova vettura arriveranno durante i test pre-campionato, in programma dal 16 al 20 novembre sul circuito di Jarama, in Spagna. La stagione 2026-27 scatterà invece a dicembre a Jeddah, in Arabia Saudita.