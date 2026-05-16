FE, Maloney (Lola Yamaha) e Cassidy (Citroen) i soli pilota con la licenza "immacolata": Di Grassi ha 8 punti, a 12 scatta la sospensione

MONTECARLO – Alla vigilia del nono E-Prix della stagione 12, due soli piloti hanno la licenza “immacolata” e altrettanti, entrambi della Ds Penske, hanno ricevuto un ulteriore punto di penalizzazione giusto prima del nono E-Prix del campionato, quello che parte oggi, poco dopo le 15. Taylor Barnard è entrato nella pit lane a 75 km/h di velocità, 25 in più rispetto a quelli consentiti, mentre il compagno di squadra Maximilian Günther a 71. Il primo ha ricevuto una multa di 2.500 euro, il secondo di 2.100: il britannico è ora salito a quota 4 (a 12 scatta la sospensione temporanea), il tedesco a 3.

Il pilota che deve stare più “attento”, secondo la contabilità stilata dal collega Tobias Wirtz del sito Formel-E.de, è Lucas Di Grassi: il brasiliano della Lola Yamaha Abt che a fine stagione concluderà la propria carriera agonistica ha una “patente Fia” già gravata da 8 punti, anche se qualcuno lo potrà scalare con il 26 luglio, cioè con la seconda gara di Tokyo. Significa che nelle prossime sei tappe (le due di Monaco, quella di Sanya, le due di Shanghai e la prima della capitale giapponese) dovrà stare molto attento ad eventuali infrazioni.

Con 5 punti c'è poi Sébastien Buemi della Envision e anche per lui le prime penalità scadono il 26 luglio. A quota 4 ci sono diversi piloti: il brasiliano della Andretti Felipe Drugovich, lo spagnolo della Cupra Kiro Pepe Martì (tutti rimediati a San Paolo, la sua gara d'esordio), il campione del mondo della Nissan Oliver Rowland e, appunto, il connazionale britannico Barnard. Con 3 punti ci sono Günther, Dan Ticktum (Cupra Kiro), Pascal Wehrlein (Porsche) e Nick de Vries (Mahindra).

Quindi, Edoardo Mortara (Mahindra) con 2 e Jake Dennis (Andretti), Joel Eriksson (Envision), Mitch Evans e Antonio Felix da Costa (Jaguar Tcs), Nico Müller (Porsche), Norman Nato (Nissan) e Jean Eric Vergne (Citroen) con uno. I soli piloti con la licenza “immacolata” sono Nick Cassidy (Citroen), il sesto della generale, e Zane Maloney (Lola Yamaha Abt), che è penultimo nella graduatoria iridata.