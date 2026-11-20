MADRID – Alla quinta sessione di test con le monopopsto Gen4, la penultima di questa tornata che anticipa di due mesi l'avvio della stagione 13 della Formula E dopo lo “slittamento” degli E-Prix di Jeddah da dicembre ad aprile (la prova di metà gennaio di Città del Messico diventa così quella inaugurale), un pilota è sceso sotto il limite del minuto e 24 secondi. Si tratta di Zane Maloney, il giovane delle Barbados ex Lola ingaggiato dalla Nissan, che ha girato in 1:23.838, migliorando sensibilmente il crono di Edoardo Mortara (Mahindra), contabilizzato l'altro giorno.

Dal punto di vista climatico la “tornata” è stata fredda (alle 9 c'erano 10°), ma in pista è stata decisamente più incandescente con addirittura tre bandiere rosse. La prima per Stoffel Vandoorne, alfiere della Jaguar Tcs, che ha nuovamente avuto problemi con la batteria, che è poi stata messa in “quarantena” tanto che il belga è rimasto senza tempo. Le altre due sono state imposte dai “problemi” in cui è incappato il debuttante Enzo Fittipaldi.

Il rampollo della dinastia brasiliana sotto contratto con la Lola è finito nella sabbia costringendo gli steward a intervenire. Il suo miglior tempo della mattinata è di quelli da dimenticare, ma gli resta ancora il pomeriggio per inseguire un crono incoraggiante. Al comando della classifica virtuale (non necessariamente tutti cercano il miglior crono, almeno ufficialmente) ci sono stati vari avvicendamenti prima che Maloney piazzasse la tornata giusta. Maximilian Günther (Envision, cliente di Jaguar) ha chiuso con il secondo tempo della sessione: 1:24.110. Poi Mitch Evans, il neozelandese passato alla Opel Gse (1:24.192).

Non è ancora chiaro se le indiscrezioni rilanciate dalla Francia su un possibile ritiro di Stellantis dal motorsport abbiano fondamento o meno, ma certo sarebbe un duro colpo anche per il campionato nel quale sono impegnate Citroen e la stessa casa tedesca, che ha una licenza e una scuderia propria. Nella top 10 di questa mattina ci sono anche Taylor Barnard, per il momento al volante della Porsche impiegata dalla Fusion, Zack O'Sullivan (Envision), Nyck de Vries (Mahindra), Nico Müller e il campione del mondo in carica Pascal Wehrlein (Porsche), Antonio Felix da Costa (Jaguar Tcs) e Jean Eric Vergne (Citroen). Nel pomeriggio, fra le 14 e le 17, le ultime tre ore di test sul circuito di Jarama, alle porte di Madrid.