FE, Maloney in versione Superman con la Lola Yamaha Abt per la collaborazione con la Warner Bros

BERLINO – Zane Maloney, il solo vero debuttante della stagione 11 di Formula E, in versione Superman ufficializza la collaborazine pluriennale della Lola Motors con la Warner Bros, che lo scorso anno ha ceduto la quota di maggioranza della piattaforma elettrica. Il giovane pilota delle Barbados è stato immortalato da Andreas Beil sulla monoposto schierata dalla scuderia Lola Yamaha Abt alla vigilia dei due ePrix di Berlino. Per l'occasione il bolide a zero emissioni che schizza da 0 a 100 km/h in 1,84'' ha anche una nuova livrea che richiama questa cooperazione, una «partnership strategica per la produzione di contenuti su misura per gli appassionati di sport motoristici, nell'ambito di un nuovo approccio di mercato congiunto», informa un comunicato.

La scelta è tutt'altro che casuale perché l'inedita carrozzeria coincide con l'uscita nelle sale cinematografiche di "Superman" dei Dc Studios. L'inconfondibile livrea è rivestita nei colori blu, rosso e giallo del supereroe “allergico” alla criptonite e con il famoso scudo di Superman che adorna il telaio. Non solo, oltre a Maloney, anche Lucas di Grassi, il senatore delal Formula E, indosserà una tuta da gara personalizzata, che, naturalmente, richiama l'uniforme del supereroe alter ego di Clark Kent.

D'ora in avanti il logo Warner Brothers comparirà sulle monoposto del costruttore britannico che ha trovato in Yamaha l'azienda che si occupa di una parte della tecnologica e nella tedesca Abt la squadra che gestisce le competizioni. A quattro gare dalla fine della stagione, la scuderia ha 30 punti, tutti conquistati da di Grassi, che a Miami è risucito a chiudere al secondo posto assoluto. Maloney, che ha tagliato il traguardo tutte le gare corse finora, ha per il momento un undicesimo posto come miglior piazzamento ed è ancora senza punti