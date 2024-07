Maserati cambia i piloti. Hughes (da McLaren) subentra a Daruvala e “scambio” Günther Vandoorne con la Ds

ROMA – Nuova “rivoluzione” in casa Maserati Msg, la scuderia che ha appena archiviato la sua seconda stagione in Formula E, la decima del mondiale elettrico. La squadra italo monegasca che gravita nell'orbita del gruppo Stellantis ha chiuso ottava con 81 punti con il tedesco Maximilian Günther (una vittoria e ottava posizione a livello individuale) e l'indiano Jehan Daruvala (due piazzamenti fra i 10 per il debuttante), mentre nel campionato d'esordio si era classificata sesta con 140 con lo stesso Günther (due successi e a settima piazza assoluta) e l'italo svizzero Edoardo Mortara, poi andato alla Mahindra.

Il team si presenta al via dell'undicesima stagione, la prima delle più potenti monoposto Gen3 Evo, con una coppia di nuovi piloti. Uno, come anticipato, è il belga Stoffel Vandoorne, già campione del mondo con la Mercedes Eq, che lascia la Ds Penske dopo due stagioni non esaltanti con il terzo posto di quest'anno a Monaco quale miglior risultato. Vandoorne ha chiuso decimo assoluto con 59 punti e 11 piazzamenti nella Top 10 in sedici gare: una regolarità senza acuti. Il suo palmares elettrico include tre vittorie, sedici podi e otto Pole. «Sono fiero di essere associato a un nome così iconico nel mondo del motorsport come Maserati», ha dichiarato Vandoorne.

Il belga sarà affiancato dal britannico Jake Hughes, libero di cercarsi un altro ingaggio dopo la scadenza del contratto con la McLaren che “rientra” così alla squadra del Principato, della quale era già stato riserva ufficiale nella stagione 7. «Il suo ingresso nel team sembra quasi un ritorno a casa – ha commentato il Team Principal José M. Aznar - Sarà bellissimo riaverlo nel garage. Per quanto riguarda la Gen3 Evo, abbiamo posto le basi per una grande stagione in cui intendiamo lottare per le prime posizioni in griglia, un obiettivo sicuramente alla nostra portata». Anche grazie alle sue quattro Pole, nelle due stagioni alla corte di Ian James, il 30enne britannico ha conquistato complessivamente 94 punti con il secondo posto di fine maggio a Shanghai quale miglior piazzamento. La Maserati Msg ha così “avvicendato” Günther, ingaggiato dalla Ds Penske, anche se la notizia non è stata ancora ufficializzata.

Ma ha anche “scaricato” Daruvala, l'indiano che a inizio stagione era il solo debuttante e la cui avventura monegasca è durata meno di un anno. Non è chiaro se rimarrà nel circuito elettrico considerando gli altri posti che si liberano, uno dei quali ad esempio alla Abt, che nel prossimo campionato si affiderà al powertrin di Lola Motors / Yamaha, per via della partenza di Nico Müller, destinato alla Andretti. Il primo appuntamento ufficiale per la nuova coppia di piloti Maserati è in calendario fra il 4 e il 7 novembre a Valencia, in occasione dei test in vista della partenza della stagione 11 (7 dicembre a San Paolo).