MADRID – Zane Maloney (Nissan) e Edoardo Mortara (Mahindra) sono i “vincitori” morali della sessione di test della Formula E che sul circuito di Jarama, alle porte di Madrid, hanno aperto l'era delle monoposto Gen4, la cui prima stagione scatta a metà gennaio a Città del Messico (e non a Jeddah nell'ultimo fine settimana prima di Natale). Il giovane pilota delle Barbados ha contabilizzato il miglior crono nella mattinata di venerdì, unico a scendere sotto il minuto e 24 secondi (1:23.838).

Nelle 17 ore di test (l'ultima sessione è stata chiusa con un'ora di anticipo per via del rogo che ha avvolto il bolide di Taylor Barnard e sulle cui cause stanno eseguendo accertamenti la Fia e la Formula E) Maloney ha completato 212 giri, uno in meno rispetto al compagno di squadra Oliver Rowland. Lo svizzero Edoardo Mortara, che ha anche il passaporto italiano, ha invece vinto platonicamente la prima simulazione dell'E-Pirx in formato Unleashed, ossia senza limitazioni particolari. Insomma: “a tavoletta”, evitando preoccupazioni circa la carica della batteria. La durata di questa gara è attorno alla mezz'ora, una quindicina di minuti in meno rispetto a quella convenzionale di 45.

Dopo una partenza dietro alla Safety Car, Mortara ha preceduto Antonio Felix da Costa (Jaguar Tcs) e il compagno di squadra della Mahindra Nyck de Vries. Il campione del mondo in carica Pascal Wehrlein (Porsche), che si era insediato in seconda posizione alle spalle del portoghese, era poi rientrato ai box per un problema tecnico. Nella Top 5 della prova si sono inseriti anche Felipe Drugovich (Andretti, motorizzata Nissan) e Nico Müller, con l'altra Porsche ufficiale.

Oltre al debuttante Enzo Fittipaldi, anche il compagno di scuderia della Lola Robert Schwartzman è rimasto fermo in pista, mentre Jake Dennis (Andretti) era riuscito a fare autonomamente ritorno nella pit lane. Ma anche prima dell'incendio, piloti e squadre erano già concentrati su altri aspetti, perché i tempi di venerdì pomeriggio sono stati alti, soprattutto rispetto a quelli della mattina, nel corso della quale in 19 (su 24) hanno ottenuto il giro più veloce.

Nella contabilità dei test, il secondo miglior crono assoluto è stato fatto registrare da Maximilian Günther (Envision) in 1:24.110. Alle sue spalle Mitch Evans (Opel Gse) in 1:24192, Barnard in 1:24.237, Zak O'Sullivan (Envision) in 1:24.249, De Vries in 1:24.281, Müller in 1:24.332, Wehrlein in 1:24.339, Mortara in 1:24.344 (il crono è di lunedì) e Da Costa in 1:24.357. Squadre e piloti rientrano alle rispettive “basi” con una enorme quantità di dati da analizzare, ma anche con alcuni interrogativi. Uno riguarda le ragioni del rogo in pista della monoposto della Fusion, gli altri il futuro delle due scuderie di Stellantis, la Citroen e la Opel Gse, visto che a quanto pare Stellantis è intenzionata ad abbandonare il motorsport, e il doppio E-Prix di Jeddah, rimesso in calendario in aprile a causa della situazione geopolitica nella area.