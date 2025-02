FE, il mondiale elettrico sbarca a Jeddah. Debutta il PitBoost, oggi le prove per i rookie e le prime libere

JEDDAH – I pellegrini musulmani affluiscono numerosi per raggiungere la città santa, la Mecca: atterrano vestiti di bianco, calzano sandali o ciabatte e indossano solo due pezzi di tessuto non cuciti assieme, il tradizionale ihram. Sciamano lentamente lungo i corridoi del grande aeroporto di Jeddah, la metropoli che per la prima volta ospita nel fine settimana la Formula E, il mondiale riservato alle monoposto elettriche che nel primo dei due ePrix del fine settimana saudita propone una delle grandi novità della stagione, la ricarica extrarapida obbligatoria con passaggio ai box: fino a 4 kWh in 30''. Difficilmente ci sarà un pellegrinaggio di tifosi per la Formula E, anche se gli organizzatori ci sperano.

Una vetrina tecnologica che piace ai costruttori impeganti nella rassegna a zero emissioni per far capire al pubblico le potenzialità delle auto elettriche: prima in pista e poi su strada. L'adozione è slittata più volte e a Jeddah il PitBoost, questa la sua definizione, entrerà regolarmente in servizio, seppur con alcune limitazioni. Una è quella che consente alle scuderie di richiamare ai box solo una monoposto alla volta.

L'altra, la più temuta, è che nell'intervallo tra un passaggio e l'altro accada qualcosa in pista con il rischio di penalizzare oltremodo i piloti: praticamente una gara “buttata”. Una condizione che si aggiunge a quella dell'Attack Mode, da questa stagione – la numero 11 – un vantaggio vero grazie anche alla trazione integrale. Le prime due gare hanno già dimostrato quanto penalizzi la perdita dei minuti con la potenza aggiuntiva.

Dai box garantiscono che il PitBoost apre nuovi e incredibili scenari sulle strategie che possono contribuire ad aumentare il tasso di spettacolarità della Formula E, che cerca di ritagliarsi nuovi spazi mediatici con soluzioni innovative. Quello di cui il campionato ha bisogno è però anche di stabilità per riuscire a “farsi comprendere” da un pubblico ancora piuttosto scettico. Il fine settimana agonistico sulla pista di Formula 1 di Jeddah, il Corniche Circuit a due passi dal mare, comincia oggi alle 18 locali con i test riservati ai debuttanti (le 16 italiane) e prosegue alle 21 (le 19 a Roma) con le prime libere. Venerdì e sabato il programma continua con gli stessi orari: alle 13 le libere (11), dalle 15.20 (13.20) le qualifiche e alle 20.05 (18.05) le gare.