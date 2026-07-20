FE, monoposto "cromate" per Dennis e Drugovich (Andretti) agli E-Prix in notturna di Tokyo, omaggio alla Liberty Walk

TOKYO – La Andretti Global, la scuderia statunitense che corre in Formula E con il powertrain Porsche e che ha già vinto un titolo piloti con Jake Dennis (attualmente il quinto della generale con due successi e 32 punti di ritardo rispetto al primo, Pascal Wehrlein), negli E-Prix in notturna al Big Sight di Tokyo (sabato e domenica), penultimo fine settimana gara della stagione 12 che si chiude a Londra a metà agosto, schiera due monoposto con una inedita livrea cromata. Si tratta di un design scelto per «celebrare la cultura automobilistica giapponese», informa una nota.

La speciale carrozzeria è stata presentata dalla squadra del gruppo Twg Motorsports presso la Liberty Walk ed è ispirata proprio a due modelli della famosa società nipponica di tuning automobilistico, le Lb-Works Gr-R e Skyline Silhouette. Le monoposto cromate porteranno i numeri 27 di Dennis e 28 del brasiliano Felipe Drugovich, che dopo un avvio difficile si presenta con una serie di sei risultati utili consecutivi che lo hanno catapultato fino all'undicesima posizione, a soli 10 lunghezze dall'ottava piazza.

La scuderia parla anche di dettagli blu audaci, di tipografia kanji e del marchio Liberty Walk che, tra le altre cose abbracciano anche «lo spirito futuristico della Formula E». La speciale livrea è stata «realizzata appositamente per la prima gara notturna di Formula E a Tokyo e la finitura riflettente è pensata per risplendere sotto le luci della baia di Tokyo». Le stesse divise dei due piloti riprendono la particolare tinta e perfino il resto del team «sostituirà l'abbigliamento tradizionale da motorsport con capi ispirati alla moda e all'estetica distintiva di Liberty Walk».

Il lungo fine settimana della Andretti comincia mercoledì con un evento dedicato ai tifosi in programma presso il negozio Liberty Walk di Harajuku: i piloti arriveranno a bordo di una Nissan Skyline Er34 modificata con la stessa livrea cromata e blu, per poi parcheggiare accanto alla monoposto Gen3 Evo, ormai alla sua quart'ultima apparizione, visto che a fine campionato andrà in pensione per venire sostituita dalla Gen4 a trazione integrale permanente, più lunga e potente. Per l'occasione è stata creata anche una collezione di merchandising composta da una t-shirt, un portachiavi e un modellino di auto in metallo pressofuso, tutti in edizione limitata.

«Noi di Liberty Walk siamo sempre alla ricerca di nuovi modi per esprimere la nostra passione per le auto e connetterci con gli appassionati di tutto il mondo – ha chiarito Wataru Kato, fondatore di Liberty Walk Group – Siamo molto orgogliosi di collaborare con un marchio storico e iconico come Andretti in questo progetto speciale e il Giappone è casa nostra e partecipare alle prime due gare notturne di Formula E in assoluto qui rende questa collaborazione ancora più speciale».