FE, monoposto Nissan in livrea Nismo per i Tokyo E-Prix in notturna di sabato e domenica

TOKYO – Nuova livrea speciale per la Nissan, il primo costruttore giapponese a competere in Formula E, che aveva archiviato la scorsa stagione con il titolo piloti vinto da Oliver Rowland, ancora in corsa per la riconferma a quattro gare dalla fine, le due di Tokyo di sabato e domenica (gli E-Prix 14 e 15) e le due di ferragosto a Londra (16 e 17). La carrozzeria esclusiva Nismo è stata realizzata appositamente per l'occasione, ossia l'ultima prova domestica con le monoposto Gen3.

La particolare verniciatura è un omaggio alla ricca tradizione motoristica di Nissan, ispirata ai colori delle auto stradali ad alte prestazioni griffate Nismo. Le tinte sono quelle classiche, una combinazione tra grigio, nero e accenti rossi, senza escludere il motivo dei fiore di ciliegio, il simbolo distintivo della scuderia guidata dall'italiano Tommaso Volpe. Non solo: sia Rowland sia il suo compagno di squadra Norman Nato indosseranno speciali tute da gara con gli stessi richiami. Per intrattenere i propri tifosi, la scuderia ha organizzato “The Nismo Pit”, un’iniziativa realizzata con il designer Kenichi Minami per esibire una selezione di vetture stradali Nissan elaborate, assieme alla monoposto attuale di Formula E nella particolare livrea di Tokyo.

L'obiettivo del fine settimana è quello di riscattare la difficile trasferta di Shanghai e a Tokyo il campione del mondo in carica ha sempre fatto bene: una vittoria e due podi nelle tre gare disputate finora nella capitale giapponese. Il circuito ricavato a ridosso del mare al Big Sight, l'International Exhibition Centre, misura poco meno di 2,6 chilometri e ha 18 curve: i giri da percorrere saranno 36 al sabato con il Pit Boost e 33 la domenica, sempre in senso antiorario.

Il programma prevede le prime libere per le 12 italiane di venerdì (le 19 di Tokyo), seguite il giorno dopo dalle seconde alle 13.30 e, alle 15:40, dalle qualifiche. Il via alla prima delle due gare in notturna è previsto per le 20.05 giapponesi (le 13 a Roma). « Siamo felici di tornare qui per la nostra gara di casa e di gareggiare davanti ai nostri tifosi, oltre che ai colleghi e ai dirigenti Nissan – sintetizza Volpe – Il sostegno che riceviamo da tutti durante la stagione significa moltissimo per l’intero Team, e poter vivere di persona questo incoraggiamento dà a tutti noi una carica in più. È una tappa cruciale del campionato: daremo il massimo per ottenere una prestazione convincente e conquistare i punti di cui abbiamo bisogno».

«Mi è sempre piaciuto guidare su questo tracciato e sarà interessante vedere come cambierà in notturna con l’illuminazione artificiale. È un altro fine settimana importante con molto in palio: il nostro obiettivo è mettere insieme tutti gli elementi giusti e ottenere un ottimo risultato davanti ai nostri fan», avverte Rowland.