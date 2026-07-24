FE, Mortara (Mahindra), un fulmine nella pioggia: l'italo svizzero il più veloce nelle prime libere a Tokyo

TOKYO – L'italo svizzero della Mahindra Edoardo Mortara è stato il più veloce nelle prime e tormentate libere che anticipano la disputa dei Tokyo E-Prix in notturna, in programma sabato e domenica alle 13 italiane (le 20 giapponesi). Fino a pochi giri dalla fine c'erano addirittura due monoposto indiane al comando, ma sono state poi scavalcate prima da Pascal Wehrlein (Porsche) e poi da Maximilian Günther (Ds Penske, nella foto di Andreas Beil in pista con il ompagno di squadra Taylor Barnard).

Alla fine, con un'altra tornata quasi perfetta, Mortara ha chiuso in testa la sessione, scattata con 15 minuti di ritardo rispetto al programma per via di un violento temporale si è abbattuto sul circuito del Big Sight e che ha mantenuto per lunghi tratti bagnata la pista. Il pilota della Mahindra (due Attack Mode utilizzati) ha girato in 1.13.094 proprio allo scadere. Günther ha salvato la simbolica piazza d'onore con un crono di 1:13.322, mentre Jake Dennis (Andretti, powertrain Porsche fino a fine stagione) ha chiuso terzo in 1:13.458.

Dai box gli era stato detto che c'era bisogno di un giro veloce: il dialogo tra il britannico e il muretto ha condotto alla decisione di fare ricorso alla “misteriosa” (per chi non conosce i codici interni della scuderia) modalità 13. Il crono è arrivato subito e gli ha consentito di tenersi alle spalle il rivale Wehrlein, con la 99X electric ufficiale del costruttore tedesco, che gli ha reso 104 millesimi. Il tempo e la modalità con la quale lo ha ottenuto, sembra lasciar intendere che il risultato di Mortara possa essere ulteriormente migliorato, anche perché lo scorso anno – con un tracciato che includeva la chicane – il crono della libere inaugurali era stato di un secondo inferiore.

Nella Top 10 compaiono poi le Jaguar di Antonio Felix da Costa (quinto con 1:13.647) e Mitch Evans (decimo in 1:13.827), la seconda Mahindra, quella di Nyck de Vries (sesto in 1:13.651), la Cupra Kiro motorizzata Porsche di Dan Ticktum (settimo in 1:13.673), la Citroen di Nick Cassidy (ottavo in 1:13.782) e la Nissan di Norman Nato, nono con un ritardo di appena 10 millesimi dl neozelandese. Sébastien Buemi (Envision, cliente di Jaguar) ha chiuso con il 17/o tempo: fra i piloti si era sbilanciato indicando chiaramente il primo settore come quello strategico per la gara. L'atteso Oliver Rowland, sempre sul podio nei tre E-Prix di Tokyo e sempre in pole, è andato a riposare con il 15/o crono: non perderà il sonno per questo.