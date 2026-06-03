FE, multa di 400mila euro alla McLaren per aver sforato di 555.000 sterline il Cost Cap la passata stagione

LONDRA – La McLaren ha lasciato la Formula E alla fine della scorsa stagione (con almeno un anno di anticipo rispetto ai piani per via del passo indietro dello sponsor, la Neom), che si era chiusa nel luglio del 2025 a Londra, ma archivierà definitivamente il mondiale elettrica solo tra un mese. Ovvero quando avrà versato i 400.000 euro di multa per aver sforato il “Cost Cap” (il tetto di spesa) del 4,54%: la Fia, che ufficializzato oggi il provvedimento, ha concesso 30 giorni di tempo per pagare la sanzione. La scuderia ha già sottoscritto l'accettazione dell'accordo di violazione per il «lieve» superamento dei limiti.

McLaren ha anche «rinunciato al diritto di impugnare o contestare» la decisione, anche perché è stata proprio la stessa scuderia a segnalare l'infrazione «prima di qualsiasi indagine formale». In una nota della Fia si legge che «l'amministrazione del Cost Cap riconosce che il team ha agito in modo collaborativo e con la massima trasparenza durante l'intero processo, che la violazione deriva principalmente dai costi associati alla chiusura ordinata del team a seguito della decisione di ritirarsi dal Campionato al termine della Stagione 11 e che si riferisce principalmente a questioni operative connesse a tale processo».

Lo sforamento è stato di 555.628 sterline (quasi 643.000 euro) a fronte di un tetto massimo di 12.246.766. Il «pieno supporto» fornito, inclusa la messa «a disposizione di tutte le informazioni necessarie per valutare la propria situazione finanziaria durante il periodo di riferimento previsto dal Regolamento finanziario», ha contribuito a mitigare la sanzione. L'organismo della Fia non ha accertato né circostanze aggravanti né azioni in malafede e per questo la multa è stata di “soli” 400.000 euro.

Non è la prima volta che in Formula E scattano sanzioni pecuniarie per via del Cost Cap: prima della McLaren erano state “invitate alla cassa” Nissan, Jaguar e Porsche. Per la stagione 2022/2023 il costruttore giapponese aveva dovuto sborsare 300.000 euro per uno sforamento del 2% e Jaguar 100.000 per uno dello 0,6%. Per il campionato successivo la casa automobilistica tedesca era stata sanzionata per 11 punti di non conformità nella presentazione della dichiarazione sui costi ed aveva dovuto pagare 50.000 euro.