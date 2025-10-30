FE, Nato (Nissan), un fulmine a Valencia. Suo il miglior crono nella quinta sessione. In meno di 6 decimi, le prime 17 monoposto

VALENCIA – E venne l'ora della Nissan. E, soprattutto, di Norman Nato. Il pilota francese, confermato dalla scuderia del costruttore giapponese dopo l'analisi dei dati della scorsa stagione come ha spiegato il Team Principal Tommaso Volpe nell'intervista video che realizzata nei giorni scorsi, ha girato in 1:21.502, il secondo miglior crono (il primo resta sempre quello di Edoardo Mortara con la Mahindra, 1:21.493) di questi giorni di test ufficiali della Formula E che si concludono oggi pomeriggio sul circuito Ricardo Tormo di Valencia.

Malgrado ai box tutti dichiarino di non prestare particolare attenzione al cronometro, i riscontri di questa mattina indicano chiaramente che sono stati cercati anche i tempi: le prime 17 monoposto sono racchiuse in meno di 6 decimi. Incluse quelle del solo esordiente assoluto, Pepe Martì (Cupra Kiro), che ha girato in 1:21.852 (decimo), e dell'altro quasi debuttante, il brasiliano Felipe Drugovich (Andretti), settimo in 1:21.808. Entrambi sono al volante di monoposto Porsche, il solo costruttore che ne schiera sei, come la passata stagione: chissà che l'anno prossimo anche Stellantis non si trovi nella stessa condizione.

Alle spalle di Nato ci sono le Mahindra – sempre fortissime in questi giorni – di Nyck de Vries (1:21.652) e dello stesso Mortara (1:21.676). Jake Dennis, con la 99X Electric della casa di Stoccarda con le insegne della Andretti, è rimasto ai piedi del virtuale podio a soli 12 millesimi dell'italo svizzero. Poi Dan Ticktum (Cupra Kiro), che ha girato in 1:21.691. Sesta la prima Jaguar Tcs, quella di Mitch Evans (1:21.710).

La prima delle due Porsche ufficiali compare nella classifica in ottava posizione: Nico Müller l'ha guidata in 1.21.821 nella tornata più veloce della sua mattinata, una settantina di millesimi meglio del suo compagno di squadra Pascal Wehrlein (1:21.893), il solo “porschista” fuori dalla Top 10. Sempre tra i migliori anche Taylor Barnard (Ds Penske), che in 1:21.833, ha contabilizzato il nono crono. Alle 14 comincia la sesta e ultima sessione. Domani, il circuito viene preso in consegna della donne pilota, che gireranno per un totale di sei ore tra le 9 e le 12 e tra le 14 e le 17.