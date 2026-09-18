FE, Nissan: sarà Zane Maloney ad affiancare Oliver Rowland nell’era Gen4

TOKYO - Nissan ha sciolto le riserve sulla propria formazione per la stagione 2026-27 di Formula E, la prima che vedrà il campionato elettrico entrare nell’era Gen4. Al fianco del confermato Oliver Rowland ci sarà Zane Maloney. Il pilota delle Barbados prenderà il posto di Norman Nato, con la Casa giapponese che ha deciso di puntare su un profilo giovane ma già dotato di due anni di esperienza nella categoria.

Per Rowland si tratta invece della prosecuzione di un rapporto ormai consolidato con Nissan. Il britannico era entrato nel programma Formula E della Casa nipponica già nella quinta stagione, quella del debutto del costruttore nella serie, per poi tornare stabilmente nella squadra a partire dalla Season 10. Da quel momento la collaborazione ha prodotto diverse vittorie fino alla conquista del titolo mondiale 2024-25, un risultato che ha consacrato Rowland come uno dei punti di riferimento del progetto Nissan.

Anche nell'ultima stagione il pilota britannico ha confermato la propria competitività, conquistando sei podi e una vittoria sulle stradine di Monte Carlo. Rowland ha concluso il campionato al quarto posto e, nelle stagioni disputate dal suo rientro in Nissan, è sempre riuscito a terminare tra i primi quattro della classifica piloti. Sarà quindi ancora lui il riferimento della squadra nel passaggio alle nuove monoposto Gen4.

La scelta di Maloney rappresenta invece un cambio di direzione rispetto alle aspettative della vigilia. Dopo la partenza di Nato, infatti, sembrava che Victor Martins fosse il principale candidato al secondo sedile. Il francese, pilota di riserva Nissan, aveva già avuto modo di provare la vettura in diverse sessioni di prove libere e al simulatore e sembrava dunque avere un vantaggio nella corsa alla promozione. La squadra ha però deciso di affidarsi a Maloney, reduce da due stagioni con la Lola Yamaha.

Il pilota delle Barbados si appresta così ad affrontare il terzo anno in Formula E dopo aver costruito il proprio percorso nelle categorie propedeutiche. Nel biennio 2023-24 in Formula 2 aveva raccolto 11 podi e due vittorie, prima di compiere il salto nella serie elettrica. Con Lola Yamaha il suo bilancio è stato più complicato, con tre punti conquistati in 33 gare, ma i numeri non raccontano completamente le difficoltà incontrate dalla squadra britannica, soprattutto nelle prime due stagioni del progetto.

Maloney ha infatti dovuto fare i conti con una vettura spesso lontana dalle posizioni di vertice e con un costruttore che, al debutto in Formula E, ha pagato soprattutto sul fronte dell'esperienza e della gestione energetica. In questo contesto il team è stato frequentemente costretto a sfruttare strategie alternative per cercare di massimizzare le proprie opportunità, ottenendo in alcune occasioni risultati sorprendenti. Per Maloney, inoltre, non sono mancate prestazioni interessanti sul giro secco, elemento che ha contribuito alla valutazione positiva da parte di Nissan.

Tommaso Volpe, Team Principal della Nissan, ha così spiegato la scelta: «Zane porta un profilo diverso. È giovane ma ha già due stagioni di esperienza in Formula E, e crediamo che da lui possa arrivare molto di più. I suoi risultati in F2 hanno mostrato il suo talento, e vediamo la Gen4 come l’occasione perfetta per permettergli di costruire su quelle qualità, rendendola un passo successivo molto naturale nella sua carriera. Non vediamo l’ora di lavorare con lui e di offrirgli l’ambiente di cui ha bisogno per rendere al massimo».