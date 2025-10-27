FE, nuova livrea e nuovo Team Principal per la Lola Yamaha Abt: Mark Preston prende il posto di Thomas Biermaier

VALENCIA – Mark Preston è il nuovo Team Principal della Lola Yamaha Abt. Classe '68, il manager australiano che ha contribuito a rivitalizzare il blasonato marchio britannico fondato nel 1958 (del quale è anche il direttore della divisione motorsport) prende il posto del tedesco Thomas Biermaier, che aveva invece lavorato per riportare la Abt nel mondiale elettrico dopo i successi con Audi e un anno da “spettatore”.

Non è la prima volta che Preston assume questo ruolo in Formula E: lo aveva già ricoperto alla Ds Techeetah, team con il quale aveva conquistato due titoli a squadre e tre individuali. La Lola Yamaha Abt ha così promosso Fred Espinos a numero due, ma responsabile delle operazioni. Biermaier, informa una nota, «si concentrerà su progetti e attività più ampi in seno all'Abt», della quale è il Ceo. Le decisioni sembrerebbero una sorta di disimpegno da parte dell'azienda tedesca, ma la scuderia chiarisce che dal punto di vista operativo le relazioni sono immutate. Lola, del resto, aveva già acquistato la licenza dalla Abt.

La scuderia ha anche esibito una livrea rinnovata e una tuta completamente gialla pert i due piloti, i confermati Lucas di Grassi e Zane Maloney, brasiliano il primo, barbadiano il secondo. «Dopo un'estate incentrata sullo sviluppo – ha dichiarato Preston – non vedo l'ora di guidare la scuderia all'inizio della nostra seconda stagione, continuando a lavorare a stretto contatto con Thomas e Fred». «Mentre ci prepariamo all'era Gen4 della Formula E come costruttori – ha aggiunto – vogliamo essere più snelli, a vantaggio nostro e dei nostri partner. Lola Cars continua a crescere e ha recentemente creato un Vehicle Science Team, che attraverso il motorsport ci aiuta a guidare l'innovazione per progettare soluzioni che plasmeranno il futuro della mobilità».

L'inedita livrea della monoposto T001 (sempre molto gialla) viene esibita da oggi, lunedì, fino a giovedì da Maloney e di Grassi, mentre venerdì “sfilerà” sul circuito Ricardo Tormo di Valencia assieme alla spagnola Marta Garcia in occasione della seconda sessione dei test esclusivamente femminili.