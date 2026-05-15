FE, in occasione degli E-Prix di Monaco il gran debutto della Gen4 con David Coulthard al volante

MONTECARLO – Passerella “in società" per la nuova monoposto Gen4 di Formula E domenica mattina prima del secondo E-Prix di Monaco del 2026. Dopo il debutto sul tracciato francese di Le Castellet riservato agli addetti ai lavori, il nuovo bolide elettrico a trazione integrale permanente da 816 Cv di potenza capace di viaggiare oltre i 335 orari di velocità e di schizzare da 0 a 100 in 1,8'' verrà guidato dall'ex pilota di Formula 1 David Coulthard, che nel Principato possiede un albergo, il Columbus.

Poco prima delle 9.30, Coulthard girerà tra le terze libere e le qualifiche della decima gara di questo campionato, che si disputa con le monoposto Gen3 Evo: sarà la prima apparizione in occasione di un evento veramente pubblico del bolide del quale piloti e scuderie parlano un gran bene. «Rimarrà scioccato», taglia corto Jean Eric Vergne, il solo finora ad aver vinto due titoli individuali di Formula E, tra l'altro consecutivi.

«Ma girerà a 600 kW?», chiede il francese. «In ogni caso ne rimarrà impressionato – aggiunge – Personalmente l'ho guidata, anche se solo per poco, ma un'accelerazione così non l'avevo mai sperimentata. Deve spingere al massimo». Quello di Montecarlo, il circuito più glamour al mondo, che le insegne ricordano ospitare un gran premio automobilistico dal 1929, è un virtuale “tappeto rosso” per le auto (quello reale, sulla Croisette, si trova a poco più di una cinquantina di chilometri di distanza e adesso ospita i protagonisti del Festival di Cannes).

Ogni anno la passerella viene sfruttata dai costruttori per anticipare nuovi modelli o esibirne alcuni di storici. In occasione di questo fine settimana, ad esempio, la Jaguar ha presentato pubblicamente la Type 01 (peraltro ancora con la carrozzeria camuffata: Antonio Felix Da Costa era a bordo), la nuova elettrica da oltre 1.000 Cv di potenza e circa 5,2 metri di lunghezza, mentre la Ds ha messo in mostra la nuova n° 7, l'elettrica fabbricata in Italia, nello stabilimento di Melfi, che sarà ordinabile da fine giugno e che arriverà nelle concessionarie in ottobre.