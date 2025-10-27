FE, oggi il via ai test che anticipano la Stagione 12. Il debutto di Citroen e di Pepe Martì (Cupra) e il futuro di Barnard (DS)

VALENCIA – Alle 14 di oggi sul circuito Ricardo Tormo di Valencia scattano i test ufficiali della stagione 12 della Formula E, gli ultimi prima dell'avvento delle nuove monoposto Gen4 e anche gli ultimi gommati Hankook (i prossimi saranno con la Bridgestone). Le squadre sono dieci – debutta la Citroen, che subentra alla Maserati e si appoggia alla stessa scuderia monegasca – e i piloti venti. Le località coinvolte sono 11, le gare 17, una in meno rispetto a quelle preventivate, la prima delle quali a San Paolo, in Brasile, il 6 dicembre. I test servono per la messa a punto dei bolidi elettrici e anche per consentire al solo esordiente assoluto, Pepe Martì, ingaggiato dalla Cupra Kiro, e agli altri che hanno trovato un nuovo ingaggio, di mettersi al volante della nuova macchina. C'è grande interesse, ad esempio, verso Taylor Barnard, passato alla Ds Penske.

Confermato anche il test riservato alle pilote donna, che saranno in pista per due sessioni al venerdì. Ciascun team è tenuto a impegnarne almeno una, c'è chi ha optato per due. La Citroen schiererà Tatiana Calderon, mentre la Jaguar Tcs punta su Jamie Chadwick e Juju Noda, la 19enne guapponese figlia dell'ex F1 Hideki. Le altre ragazze sono Nerea Marti (Andretti), Bianca Bustamante (Cupra Kiro), Lindsay Brewer e Jessica Edgar (Ds Penske), Ella Loyd e Alice Powel (Envision), Marta Garcia (Lola Yamaha Abt), Chloe Chambers (Mahindra), Abbi Pulling (Nissan) e Gabriela Jilkova e Janina Schall (Porsche).

Le scuderie hanno atteso quasi fino all'ultimo per svelare le livree delle proprie monoposto, peraltro senza clamorose novità. Con l'ingaggio del catalano Martì anche la griglia dei piloti e completa, anche se nelle ultime ore la Jaguar Tcs ha reso noto di aver messo sotto contratto l'ex campione del mondo Stoffel Vandoorne (rimasto senza abitacolo dopo l'addio della casa del Tridente) quale pilota di riserva e collaudatore, assieme a Tom Dillmann.

I test tornano a Valencia dopo che lo scorso anno le inondazioni avevano costretto la Formula E a un trasloco a Madrid, sulla pista di Jarama che quest'anno ospiterà anche un ePrix. Oggi sono in programma le prime 3 ore di test, domani due sessioni (9-12 e 14-17, inclusa la simulazione di una gara), mercoledì è previsto solo un test mattutino e giovedì tutti il giorno prima di lasciare la pista alle donne per le ultime sei ore.