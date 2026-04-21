FE, Opel Gse svela la livrea provvisoria della propria monoposto Gen4. Le indiscrezioni sui piloti

LE CASTELLET – La scuderia Opel Gse ha rivelato sul circuito francese di Le Castellet la propria monoposto per la stagione della Formula E. Fortemente tinto di giallo, un tributo alla storia della casa del Fulmine che ha esordito con questo colore oltre un secolo fa quanto le altre auto erano soprattutto nere, il bolide non ha ancora la sua livrea definitiva. A quella sta ancora lavorando il designer francese Pierre-Olivier Gracia, alla corte del costruttore tedesco dal 2008.

In versione definitiva, la monoposto Gen4 con la quale Opel Gse debutterà nel mondiale elettrico verosimilmente in dicembre verrà esibita in Francia in occasione del Salone internazionale di Parigi in calendario fra il 12 e il 18 ottobre. Sul tracciato transalpino è previsto l'esordio elettrico della pilota ingaggiata per lo sviluppo, la 25enne tedesca Sophia Flörsch con la quale viene confermata la promessa del Ceo del marchio Florian Huettl di valorizzare non solo i giovani, ma anche le donne.

Quella di Opel sarà la prima scuderia ufficiale del gruppo Stellantis e, in qualità di Team principal, la guiderà Jörg Schrott, che spiega informalmente di provare a godersi questo grande momento, che apre una nuova pagina di storia della casa del Fulmine. Le indiscrezioni, che Opel si guarda comprensibilmente bene dal commentare, danno il neozelandese in uscita dalla Jaguar Mitch Evans (che il blasonato marchio britannico sostituirebbe con Stoffel Vandoorne, che il responsabile Ian James conosce dai tempi della Mercedes-Benz con la quale aveva vinto sia il titolo individuale sia quello a squadre) e il debuttante Theo Poruchaire quali futuri piloti.

Si tratterebbe di una “configurazione” che collima anche con le anticipazioni dello stesso Schrott, che aveva spiegato come il team sarebbe stato composto da una guida esperta e da una giovane. Opel sta preparando in grande stile il proprio debutto nella Formula E, con la quale intende spingere la propria gamma stradale a zero emissioni, anche ad alte prestazioni, ossia con il brand Gse, sigla che una volta significa Grand Sport Einspritzung (iniezione) e ora vuol dire Gran Sport Electric.