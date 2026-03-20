FE, Opel nel mondiale elettrico con un'intesa di quattro anni: «Siamo qui per vincere», dice il Ceo Huettl

MADRID – Porte girevoli in Formula E per i marchi Stellantis: Citroen è subentrata a inizio stagione alla Maserati e alla fine di questa Opel prenderà il posto della Ds. L'ufficializzazione dell'ingresso della casa del Fulmine nel mondiale elettrico è arrivata oggi, alla vigilia dell'ePrix di Madrid, per il quale si parla di una massiccia affluenza, fino a 30.000 persone, anche se le previsioni meteo di domani danno per molto probabile la pioggia.

L'accordo tra la Formula E e il costruttore tedesco, che entrerà con il marchio Opel Gse (Grand Sport Electric, la “e” una volta stava per Einspritzung, iniezione), è quadriennale: significa per l'intero progetto Gen4, le monoposto finora più veloci (320 km/h) e potenti (quasi 820 Cv. Il debutto «segna una nuova pietra miliare nel percorso verso un futuro elettrico», ha sottolineato il Ceo della casa del Fulmine Florian Huettl, che ha rivendicato anche gli oltre 100 anni di storia nel motorsport.

«Non siamo qui per partecipare – ha aggiunto – Abbiamo l'umiltà per sapere che la prossima sarà la nostra prima stagione, ma vogliamo vincere gare e campionati». Huettl ha anche evidenziato come la decisione di competere in Formula E sia maturato nel corso di anni: «È una piattaforma che ci piace per l'approccio che ha – ha spiegato – È un campionato di “prossimità” vicino alla gente, il cui pubblico è composto da famiglie e giovani». Che sono evidentemente anche la platea alla quale si rivolge Opel. Anche se difficilmente fra i piloti che verranno selezionati per la stagione 13 ci sarà una donna, Huettl ha anticipato che il marchio intende valorizzare il loro ruolo all'interno del team.

Opel arriva in Formula E forte dell'esperienza accumulata in questi ultimi anni con il campionato elettrico di rally, un monomarca varato con la Corsa Gse, cui adesso subentra la Mokka Gse, di cui si è occupato Jörg Schrott, il Team Principal della scuderia, la prima ufficiale e indipendente della Formula E del gruppo Stellantis. «Siamo lieti di accogliere Opel come nuova squadra ufficiale in Formula E – ha dichiarato Jeff Dodds, il Ceo del mondiale – Come marchio tedesco forte con competenze ingegneristiche distintive e un'immagine fresca e audace, porta con sé una lunga e ricca storia nel motorsport e una nuova dinamica sulla griglia di partenza. L'impegno di Opel dimostra anche l'importanza della Formula E per i produttori automobilistici globali nella transizione verso la mobilità elettrica». Il top manager non ha dimenticato di evidenziare come nel mondiale elettrico i costruttori siano sei (Porsche, Jaguar, Stellantis, Mahindra, Nissan e Lola), più di quelli impegnati in serie come la Formula 1, Indycar e Nascar.