FE, pole per Rowland (Nissan), davanti a de Vries (Mahindra) anche con la pioggia. Poi le Ds Penske di Günther e Vergne

MONTECARLO – Pole senza giro decisivo: da quando nella Formula E è stata introdotta la qualificazione con gli scontri diretti a eliminazione non era mai accaduto, ma la pioggia caduta sul circuito del Principato di Monaco ha fatto succedere anche questo. Oliver Rowland, vincitore ieri del primo dei due ePrix del fine settimana di Montecarlo, partirà davanti a tutti con la sua Nissan. Già in testa al mondiale, il britannico ha allungato di altre 3 punti sui rivali, i due piloti della Tag Heuer Porsche, Pascal Wehrlein, che non è riuscito a superare il girone, e Antonio Felix da Costa, uscito al primo turno, battuto nettamente proprio dal poleman.

Le tornate decisive sono state caratterizzate da diversi “lunghi”, tipo quello di Sam Bird con la Nissan della Neom McLaren nella propria batteria, che aveva tra l'altro anche fatto scattare la bandiera rossa con una sospensione di diversi minuti delle qualifiche. In semifinale Rowland aveva trovato Nyck de Vries (Mahindra), il secondo di ieri, che aveva quasi umiliato Dick Ticktum (Cupra Kiro). Sia Rowland sia de Vries hanno commesso un errore nello stesso punto, ma il pilota della scuderia giapponese ha perso meno tempo.

La riscossa dei marchi del gruppo Stellantis sembrava potersi concretizzare nella parte bassa del tabellone con le due guide della Ds Penske Maximilian Günther e Jean Eric Vergne e una della Maserati, Stoffel Vandoorne, a giocarsi la pole. Con la Tipo Folgore, il belga veniva eliminato dal fuoriclasse francese, mentre il tedesco disponeva di Sébastien Buemi (Envision, motorizzata Jaguar). Nel derby di semifinale, sia Vergne sia Günther hanno saltato la chicane e il loro tempo non è stato riconosciuto, di qui il verdetto a favore di Rowland che non ha nemmeno dovuto tornare a girare.

Con la pioggia o, almeno, con l'asfalto bagnato, il secondo ePrix di Monaco (alle 15.05 il via) si preannuncia ancora più interessante perché malgrado la trazione integrale, la tenuta di strada è complicata dalla disponibilità delle sole gomme “all season” della Hankook. In griglia dietro a Rowland (prima Pole della stagione 11) e de Vries ci sono nell'ordine Günther, Vergne, Vandoorne, da Costa, Ticktum e Buemi. Nei dieci scattano anche il barbadiano della Lola Yamaha Abt Zane Maloney e il campione del mondo in carica Wehrlein. La prima Jaguar ufficiale, quella di Nick Cassidy, compare in settima fila (14/o crono).