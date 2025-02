FE, pole ancora tedesca: Günther (Ds) vince il derby con Wehrlein (Porsche) che aveva conquistato le prime due

JEDDAH – In un altro continente a contendersi i primi tre punti del fine settimana saudita di Formula E: sono i tedeschi Pascal Wehrlein, campione del mondo in carica con la Tag Heuer Porsche, e Maximilian Günther, ingaggiato dalla Ds Penske, nati nella Germania meridionale a pochi chilometri di distanza in linea d'aria, il primo a nord est del lago di Costanza, il secondo a sud est. Alla fine l'ha spuntata Günther, che ha impedito a Wehrlein di centrare un prestigioso tris: era già partito davanti sia in Brasile sia in Messico.

Il giro decisivo è stato un'altalena di emozioni con i due connazionali ad avvicendarsi al comando, ma alla fine una sbavatura di Wehrlein ha consegnato ad un impeccabile Günther la prima pole della Ds Penske da nove mesi a questa parte: l'ultima risale allo scorso maggio a Shanghai con Jean Eric Vergne. L'ultima del poleman odierno (due consecutive, in realtà) è quella di Jakarta nel giugno del 2023, quando era alla Maserati.

L'avvincente qualifica aveva portato nella fase a duelli due Nissan, una ufficiale con Oliver Rowland, e una della Neom McLaren con Taylor Barnard al volante, due Porsche, quella della Tag Heuer dello stesso Wehrlein, e quella della Cupra Kiro con Dan Ticktum, due monoposto Stellantis, oltre a quella di Günther anche quella di Jake Hughes (Maserati), la Mahindra di Nyck de Vries e la Jaguar di Mitch Evans. Nel cammino verso la pole, Günther ha eliminato de Vries nel quarto e Barnard (che aveva battuto Evans nello scontro diretto) in semifinale.

Wehrlein si era imposto con quasi un secondo di margine nella sfida con Hughes ed aveva dovuto sfoderare il primo crono sotto il minuto e 15'', 1:14.999, per avere ragione di Rowland, che a sua volta aveva eliminato Ticktum. Nel giro che ha assegnato i tre punti il campione in carica non è riuscito a ripetersi, mentre Günther ha legittimato la pole con il miglior tempo in assoluto rilevato dalla Formula E a Jeddah: 1:14.911. Il via al terzo ePrix della stagione 11 poco dopo le 18 italiane. Oltre agli otto piloti già citati, partono nella Top 10 anche Nick Cassidy (Jaguar Tcs) e Jean Eric Vergne (Ds Penske).