FE, Porsche per i bimbi con gravi patologie: 400 euro a giro con l'iniziativa "Racing for charity"

MADRID – Quattrocento euro a giro completato (inclusi quelli aggiuntivi in caso di intervento della Safety Car o delle situazioni di Full Course Yellow) da ciascuna monoposto in ogni ePrix della Formula E: è quanto Porsche destina in beneficenza con l'iniziativa “Racing for charity” a diverse organizzazioni che si occupano alle cure di bambini con gravi patologie. Tradotto in cifre significano 136.800 euro dopo i primi cinque ePrix del mondiale elettrico della stagione 12.

“Purtroppo” per il costruttore, ma per “fortuna” per i giovanissimi pazienti, i piloti Pascal Wehrlein e Nico Müller hanno dimostrato la loro bravura e l'affidabilità della macchina completando tutti i giri corsi in questo campionato, 342 complessivamente. “Racing for Charity” era stata lanciata nel 2023 in occasione della 24h di Le Mans, competizione che continua a impegnare il costruttore tedesco con questa iniziativa. Finora, grazie alla prova di endurance più famosa al mondo, Porsche ha donato oltre 2,4 milioni di euro.

Il progetto solidale è stato esteso da questa stagione anche al mondiale elettrico, il più sostenibile ed anche quello molto esposto sul fronte della questione di genere. In questi tre anni, la casa di Zuffenhausen (che con la propria scuderia ufficiale è al comando delle tre classifiche del mondiale elettrico: piloti con Wehrlein, squadre e costruttori) ha salvato la vita a più di 500 bambini, facendoli volare dagli stati di origine fino in Germania, dove vengono sottoposti alle cure necessarie e alle delicate operazioni.

Le organizzazioni alle quali vengono devoluti i fondi sono tre: Interplast Germany e.V., Kinderherzen e la Fondazione Ferry-Porsche. «Anche nei momenti difficili, per noi è importante essere socialmente impegnati», fanno sapere dai box della Formula E di Porsche. Nell'ePrix di Madrid, che si corre per la prima volta (a partire dalle 15.05 di sabato), il costruttore potrebbe sommare altri 18.400 (23 giri per ciascun bolide elettrico del team ufficiale) alla cifra già “raccolta” finora.