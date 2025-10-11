FE, Porsche conferma Wehrlein e ingaggia lo svizzero Nico Müller al posto di da Costa

STOCCARDA – Nel mosaico della stagione 12 della Formula E – test ufficiali a Valencia dal 27 al 31 ottobre e prima gara il 6 dicembre a San Paolo, in Brasile – un altro tassello è andato al suo posto. Anche questo largamente scontato: ossia l'assegnazione da parte della Porsche della seconda monoposto 99X Electric allo svizzero Nico Müller, già sotto contratto con il costruttore tedesco e che la passata stagione ha gareggiato con la medesima vettura, ma fornita alla Andretti.

Il 33enne elvetico prende il posto di Antonio Felix da Costa, il portoghese che ha scelto di andare alla Jaguar Tcs, rispetto al quale ha indubbiamente una presenza più discreta, oltre che un curriculum meno esaltante. Di sicuro in Formula E, campionato nel quale ha finora conquistato un secondo posto dal 2019 in poi, nel rocambolesco primo dei due ePrix di Valencia. Assieme al confermato Pascal Wehrlein, Porsche lavora allo sviluppo della più prestazionale monoposto Gen4 (tra le altre cose, oltre 600 kW di potenza), una responsabilità importante che grava anche sulle spalle di Müller.

«Nico ha avuto modo di familiarizzare con la 99X Electric durante la scorsa stagione con la Andretti ed è quindi ben preparato quando salirà sulla vettura ufficiale – ha osservato Thomas Laudenbach, responsabile della divisione Porsche Motorsport – I nostri obiettivi sono sempre gli stessi: lottare per tutti e tre i titoli in occasione della finale di Londra del prossimo anno». Con la doppietta dello scorso campionato (alloro a squadre e trofeo costruttori), la Porsche è la sola scuderia ad essere riuscita a vincere tutto (il successo individuale era stato conquistato nella stagione 10 dallo stesso Wehrlein).

«È il logico successore di Antonio e ne osserviamo da tempo le capacità, motivo per cui era diventato pilota ufficiale già nel 2024 – ha dichiarato Florian Modlinger, direttore della scuderia Porsche in Formula E – Per noi era anche importante scegliere un pilota esperto che potesse entrare in macchina nel modo più fluido possibile». «Sono incredibilmente orgoglioso e ringrazio Porsche Motorsport per la fiducia – ha detto il pilota svizzero – La mia ultima stagione non è stata facile, ma è stata ancora più istruttiva: questo mi motiva enormemente nell'onorare in pista la stima che mi è stata accordata dalla squadra. Non vedo l'ora di conoscere ancora meglio il team e sono convinto che Pascal e io formeremo una coppia forte»