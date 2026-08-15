FE, Porsche domina le qualifiche dell'E-Prix di Londra, Wehrlein in pole, poi Müller. I primi 3 della generale in appena 2 punti

LONDRA – Con quattro Porsche tra le otto qualificate ai duelli e, soprattutto, con il compagno di squadra Nico Müller a contendergli la pole, all'ExCel di Londra Pascal Wehrlein non poteva non conquistare i primi tre punti in palio nel fine settimana che decide i titoli individuali e a squadre della stagione 12 della Formula E. L'esito rende ancora più avvincente l'E-Prix numero 16 (domani è in programma il 17/o, quello conclusivo), perché il tedesco ha raggiunto in seconda posizione a quota 144 il neozelandese della Jaguar Tcs Mitch Evans e ora rende appena due lunghezze al primo, Jake Dennis, con la 99X Electric che la casa di Stoccarda fornisce alla scuderia statunitense Andretti, prossima cliente di Nissan.

Nel cammino verso la tornata decisiva, Wherlein aveva battuto prima per 254 millesimi prima Jean Eric Verge (Citroen) con la sola monoposto Stellantis che ha superato la fase a gruppi (e anche l'unica auto di un costruttore terzo, perché le altre tre erano Jaguar) e poi Dan Ticktum della Cupra Kiro, che ha chiuso a quasi 2,7'' dal tedesco e che non si sarebbe verosimilmente fatto un gran favore in vista di un possibile rinnovo del contratto eliminando il tedesco. Il britannico aveva “regolato” nel primo e tiratissimo turno Dennis con un vantaggio di appena 72 millesimi.

Müller, invece, aveva dovuto occuparsi dei due piloti ufficiali della Jaguar: nel quarto di Antonio Felix Da Costa (174 millesimi di ritardo) e in semifinale di Evans (250), che nel duello inaugurale aveva disposto agevolmente con il miglior crono delle qualifiche (1:07.444) di Joel Eriksson con la I-Type 7 con la quale corre anche la Envision. Dopo il quasi grottesco contatto fra Felipe Drugovich (Andretti) e Wehrlein nelle seconde libere, ce n'è stato uno ancora più clamoroso dopo due minuti nella fase a gironi tra l'altro pilota della squadra statunitense, Dennis, e Nyck de Vries (Mahindra): l'episodio è sotto investigazione, ma i commissari non hanno ancora emesso alcun provvedimento.

Almeno provvisoriamente in griglia, quando poco dopo le 15 si spegneranno i semafori, dietro alle due Porsche ufficiali partiranno Evans e Ticktum, Dennis e Eriksson, Da Costa e Vergne. Chiudono la Top 10 De Vries e Sébastien Buemi (Envision). Il quarto più quotato pretendente al titolo, il campione uscente Oliver Rowland (Nissan), scatterà come 13/o dalla settima fila.