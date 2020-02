FE, Porsche sceglie Makowiecki e Preining per i test a Marrakesh

STOCCARDA – Il francese Frédéric Makowiecki, specialista dell'endurance, e l'austriaco Thomas Preining sono i piloti scelti dalla Porsche per i test in Formula E che seguiranno la disputa del quinto EPrix della sesta stagione. La gara si correrà sabato 29 febbraio, le prove ufficiali domenica 1 marzo.

I due, 39 anni il primo, 20 il secondo, prenderanno provvisoriamente il posto dello svizzero Neel Jani e del tedesco Andrè Lotterer, in corsa nel circuito elettrico. La scuderia di Zuffenhausen può essere finora soddisfatta di Lotterer, che è salito anche sul podio, mentre Jani è stato finora non meno che incolore al volante della Porsche 99X Electric.

Makowiecki è sotto contratto dal 2014 con il costruttore tedesco, del quale è uno dei piloti ufficiali. Nel 2018 ha vinto la 24h del Nürburgring e in questa stagione partirà nell'Imsa WeatherTech SportsCar Championship con la nuova Porsche 911 Rsr: in questa competizione si è aggiudicato alcune gare. Per il francese non si tratta della “prima volta” al volante di una monoposto di Formula E: nel 2018 aveva guidato il bolide della Ds Techeetah.

Preining gravita nella galassia Porsche dal 2017 e dallo scorso anno è collaudatore del team del circuito elettrico. Anche il giovane austriaco ha maturato esperienza nell'endurance. «Dopo alcune ore al simulatore – ha dichiarato – non vedo l'ora di andare finalmente in pista con una Porsche 99X Electric. Per me è molto eccitante far parte del progetto di Porsche in Formula E come collaudatore. Spero di riuscire a raccogliere importanti nuove informazioni per la squadra a Marrakesh».