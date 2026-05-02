FE, Porsche storiche all'E-Prix di Berlino con Mark Webber, Gabriela Jílková, Michelle Gatting e Nerea Martì al volante

BERLINO – Non solo l'ex pilota di Formula 1 Mark Webber, ma anche tre donne pilota hanno contribuito alle rumorose (a proposito del rombo dei propulsori termici) celebrazioni berlinesi dei 75 anni di Porsche nel motorsport in occasione del fine settimana di gara della Formula E. Il 49enne australiano, che ha una propria collezione di Porsche ha girato sul cemento della pista ricavata dall'ex scalo internazionale di Tempelhof al volante di una 550 Spyder, la leggerissima e storica auto da corsa degli anni Cinquanta.

La 31enne della Repubblica Ceca Gabriela Jílková ha guidato una 917 Geneva, mentre la danese Michelle Gatting si è “esibita” con una 911 Rsr “Pink Pig” dalla quale è stata ripresa la livrea delle monoposto Porsche in competizione in Formula E nel fine settimana. In vista del settimo (oggi, con partenza poco dopo le 16) e ottavo (domani) E-Prix del mondiale elettrico, Nerea Martì (nella foto), la 24enne ambasciatrice spagnola della scuderia Andretti, ha girato con l'iconica Porsche 962 Andretti.

In una nota, la Andretti – che anche in questa stagione, l'ultima con le Gen3 Evo, è motorizzata Porsche – ha fatto sapere che la «Porsche 962 riveste un significato speciale per il team di Indianapolis, poiché questo particolare esemplare è stato guidato dal duo padre-figlio Mario e Michael Andretti alla Rolex 24 di Daytona del 1984». La vettura era scattata dalla pole, ma non era poi riuscita ad arrivare al traguardo «a causa di un problema al motore».

«La sua presenza a Berlino rappresenta un legame simbolico tra la tradizione di Andretti e il costante impegno di Porsche per l'eccellenza nel motorsport», prosegue la nota della scuderia statunitense. «È un momento davvero speciale guidare la Porsche 962 Andretti a Berlino – ha commentato Martì – È un'auto con una storia incredibile, soprattutto per via del nome Andretti: far parte di questa storia è qualcosa di cui sono davvero orgogliosa. Poterla guidare di fronte ai tifosi della Formula E a Tempelhof e durante un weekend così importante per Porsche è un'opportunità incredibile».