FE, le Porsche di Wehrlein e Dennis più veloci della concorrenza nelle prime libere alla vigilia dell'EPrix di Londra

LONDRA – Pascal Wehrlein e Porsche sono partiti con il piede giusto a Londra, dove tra domani e domenica si assegnano i titoli a squadre e costruttori della stagione 11 di Formula E. Le prime libere sul circuito misto (coperto e scoperto) del centralissimo circuito cittadino ExCel sono state “dominate” dal tedesco, che ha girato in 1:08.026, ossia quasi tre decimi più veloce rispetto a Jake Dennis (Andretti), pure lui già campione del mondo e pure lui con la monoposto elettrica del costruttore tedesco.

Il podio di giornata, per quello che vale a 24 ore dal penultimo ePrix del campionato, è stato completato da Nick Cassidy (Jaguar Tcs), che ha chiuso ad appena 8 millesimi dal britannico. Poi un sorprendente Sam Bird, con la Nissan della Neom Mclarem quarto in 1:08.437, seguito da Norman Nato, con il bolide ufficiale del costruttore giapponese (1:08.452). Il francese, che aveva saltato le gare di Berlino, rientra a Londra per giocarsi il futuro in Formula E.

In questa stagione è finora mancato il suo contributo alla Nissan, che malgrado i risultati di Oliver Rowland, è scivolata dietro alla Porsche nelle classifiche dei due campionati ancora aperti. Il fine settimana è delicato per la Ds Penske e per Stellantis che puntano al podio a squadre e costruttori. Almeno sulla base delle libere, scuderia e gruppo devono recuperare: il migliore della squadra franco statunitense, Maximilian Günther, ha chiuso con il 18/o crono, mentre il più rapido del colosso guidato da Antonio Filosa è Stoffel Vandoorne, decimo con la Maserati.

La Jaguar, che insegue il terzo posto a squadre e che lo occupa tra i costruttori, almeno dopo le libere non ha solo Cassidy terzo, ma anche Mitch Evans ottavo. Nella Top 10 di giornata ci sono anche l'italo svizzero Edoardo Mortara, sesto con la Mahindra, Dan Ticktum, settimo con la Cupra Kiro motorizzata Porsche, e Antonio Felix da Costa con la monoposto ufficiale della casa di Stoccarda, che ne ha così provvisoriamente 4 fra le prime nove. Gli unici problemi di giornata li ha avuti Lucas di Grassi (Lola Yamaha Abt), al quale sullo stesso dosso si è spenta per due volta la macchina facendo scattare la bandiera rossa. Domani alle 11 le seconde libere, poi le qualifiche tra le 13.20 e le 14.45 e, dalle 18.05, la gara.