FE, il pragmatismo di Modlinger (Porsche), l'ironia di Bertrand (Mahindra), l'autocritica di Volpe (Nissan) prima degli E-Prix di Berlino

BERLINO – Pragmatismo, ironia e autocritica. Sono gli atteggiamenti manifestati a Berlino alla vigilia del primo dei due E-Prix (sabato, domenica il secondo) da parte dei tre dei Team Principal più influenti della Formula E: Florian Modlinger (Porsche), Frédéric Bertrand (Mahindra) e Tommaso Volpe (Nissan). «Non so chi sarà in testa al mondiale al termine di questo fine settimana – sorride il manager tedesco – perché io mi accontenterei che Porsche fosse davanti dopo l'ultima gara. Diciamo che guardiamo sempre al quadro generale e ci aspettano ancora undici gare».

«Non guardiamo a quello che fanno gli altri – aggiunge – e cerchiamo di restare concentrati su quello che facciamo noi. E non sottovalutiamo nessuno». Mahindra ha l'italo svizzero Edoardo Mortara in seconda posizione nel mondiale piloti, dietro a Pascal Wehrlein (Porsche), ma tra i primissimi è il solo a non essersi ancora aggiudicato una gara in questa stagione: «Il nostro obiettivo è la continuità – chiarisce Bertrand – e se riusciamo a vincere di sicuro non xaremo tristi. Sono certo che alla nostra proprietà non dispiacerebbe sentir suonare l'inno indiano». Circa i successi, il team principal francese scherza: «Vogliamo dare il nostro contributo nel mantenere alta la suspense», dice guardando Modlinger.

A proposito dei risultati dell'ex campione del mondo Nyck de Vries, Bertrand torna ad essere professionalissimo: «Non sempre gli abbiamo messo a disposizione una macchina all'altezza – precisa – È stato veloce in qualifica, ma in gara la monoposto non ha reso come avrebbe dovuto. In Formula E ci sono talmente tante variabili, che anche se hai preparato tutto al meglio poi succede qualcosa che cambia le cose. Diciamo che devi essere bravo nel prevedere quello che potrebbe andare storto».

Tommaso Volpe, il responsabile delle operazioni di Nissan in Formula E, riesce a sorridere davanti al grande manifesto che ritrae Oliver Rowland con le braccia al cielo: «È un po' vintage», azzarda riferendosi al fatto che la scorsa estate proprio a Berlino il britannico si era aggiudicato con un fine settimana di anticipo il titolo individuale. «Abbiamo lavorato molto in questo mese e mezzo, tra Madrid e Berlino – osserva – e spero che questo doppio appuntamento segni il nostro cambio di passo nella stagione in corso». Al solito, il dirigente calabrese non si nasconde: «Abbiamo commesso degli errori importanti – ammette – è anche vero che c'è stato un turn over importante nella scuderia, ma non possiamo cercare scuse».