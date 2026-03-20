FE, prime libere a Madrid: Cupra "profeta in patria" con Ticktum. Poi de Vries (Mahindra) e Günther (Ds Penske)

MADRID – Cupra Kiro profeta in patria sul circuito di Jarama, almeno nelle prime libere alla periferia della capitale spagnola che precedono l'ePrix di Madrid, il sesto della stagione 12 della Formula E. Il britannico Dan Ticktum è stato il più veloce sul movimentato e lungo tracciato (poco meno di 4 chilometri) dove Gilles Villeneuve aveva vinto il suo ultimo Gran Premio di Formula 1. Il britannico ha contabilizzato un giro da 1:29.403

Il mondiale elettrico era stato su questa pista nell'autunno del 2024, quando i test ufficiali erano stati spostati dalla alluvionata Valencia, ma non aveva mai ospitato una gara, ragione per la quale i riferimenti cronometrici sono ancora più relativi. Il risultato di Ticktum, al volante della monoposto motorizzata Porsche, è stato di due secondi superiore rispetto al migliore di quello contabilizzato da Mitch Evans (Jaguar Tcs) in quell'occasione. Il podio virtuale delle prime libere (le secondo sono in programma domani mattina dalle 8.30) è stato completato da Nyck de Vries (Mahindra) e Maximilian Günther (Ds Penske).

L'olandese era addirittura andato a sbattere, ma ha poi chiuso la giornata con un giro da 1:29.611 seguito dal tedesco, 207 millesimi più “lento”. La prima Porsche ufficiale, quella di Pascal Wehrlein, uno che è sempre tra i potenziali favoriti, è quarta, 30 millesimi più dietro. La Ds Penske ha piazzato il giovane Taylor Barnard in quinta posizione (1:29.868): il britannico si è tenuto alle spalle il bicampione del mondo Jean Eric Vergne (Citroen), 1:29.957, malgrado non abbia fatto ricorso all'Attack Mode.

Tutti gli altri piloti sono rimasti sopra il minuto e mezzo: settimo Edoardo Mortara (Mahindra), il secondo della generale dopo Wehrlein, ottavo Nico Müller (Porsche), nono Felipe Drugovich (Andretti, motorizzata Porsche), e decimo Nick Cassidy (Citroen). L'idolo di casa, Pepe Marì (Cupra Kiro), è tornato ai box con il penultimo crono, a tre secondi dal compagno di squadra: troppo lontano per essere vero (nemmeno lui ha usato la potenza massima). Il campione del mondo in carica, Oliver Rowland (Nissan), si è dovuto provvisoriamente dovuto accontentare del 16/o tempo