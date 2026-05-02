FE, "riscatto" Jaguar nelle seconde libere: miglior crono per Da Costa. Barnard (Ds Penske) il più veloce con i 300 kW

BERLINO – Sempre più veloci. Antonio Felix da Costa, solo 15/o nelle libere di ieri sul cemento dell'ex scalo di Tempelhof dove nel pomeriggio di oggi si corre il primo dei due E-Prix di Berlino del fine settimana tedesco della Formula E, questa mattina è sceso sotto il miglior crono di ieri di Taylor Barnard (Ds Penske). Il portoghese ha girato in 57.357, 113 millesimi in meno rispetto al giovane britannico. Jean Eric Vergne, con la monoposto Stellantis con le insegne della Citroen, ha chiuso con il secondo tempo: 57.444., oltre due decimi meglio di ieri.

Sul podio virtuale si è issato anche il brasiliano della Andretti motorizzata Porsche Felipe Drugovich (57.514). Poi le monoposto nero-oro della Ds Penske di Barnard (57.547 e con il miglior tempo con i 300 kW davanti a Zane Maloney della Lola Yamaha Abt) e di Maximilian Günther (57.555). Quindi la prima Mahindra, con l'italo svizzero Edoardo Mortara al volante, che contabilizzato un crono di 57.579, di appena 6 millesimi migliore rispetto al rivale della Andretti Jake Dennis.

Nella Top 10 di nuovo Dan Ticktum con la 99X Electric della Porsche targata Cupra Kiro (ieri con il miglior tempo con i 300 kW), ottavo in 57.600, seguito da Norman Nato (Nissan) in 57.615 e da Nyck de Vries (Mahindra) in 57.645. Rispetto a venerdì pomeriggio il margine tra il primo e l'ultimo, che questa mattina è stato il campione del mondo in carica Oliver Rowland (Nissan), è quasi raddoppiato, da meno di 9 decimi a 1,8 secondi. Alle qualifiche manca poco: quelle di gruppo cominciano alle 11.40 e i primi quattro delle due sessioni di sfideranno poi negli scontri diretti che valgono la pole e i primi tre punti del fine settimana.

La sensazione è che la sfida finisca con l'essere tra le Porsche, fortissima con Pascal Wehrlein ieri, e le Jaguar Tcs, decisamente ben oggi con da Costa, con le Ds Penske come potenziali “outsider”, una definizione che non rende merito al curriculum della scuderia, anche se rispecchia l'andamento iniziale di questa stagione. Il settimo E-Prix della stagione scatterà poco dopo le 16.