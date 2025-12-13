FE, Rowland (Nissan) e Porsche premiati al Gala della Fia. Trofeo speciale a Günther (Ds Penske) per il sorpasso di Jeddah

TASHKENT – Gala uzbeko per la Federazione Internazionale dell'Automobile. La cerimonia di premiazione dei campionati 2025 si è svolta a Tashkent, capitale di una delle ex repubbliche dell'Unione sovietica che oggi conta poco più di 36 milioni di abitanti (confina anche con l'Afghanistan), la cui città più famosa è probabilmente Samarcanda. Nel corso della passerella planetaria è stato reso omaggio anche alla Formula E e ai suoi campioni.

Sul palco, tutti elegantissimi, sono saliti i vincitori dei titoli del mondiale della stagione 11. A cominciare dal britannico Oliver Rowland, che con la Nissan si è aggiudicato l'alloro individuale anche grazie al lavoro svolto dalla scuderia giapponese che ha un “cuore” molto italiano. Il team principal è il calabrese Tommaso Volpe, mentre la team manager è la milanese Francesca Valdani. Rowland, 33 anni, ha vinto finora 7 ePrix, di cui 4 nella passata stagione. Ha cominciato quella nuova con il secondo posto a San Paolo, in Brasile.

Gli altri premiati della Formula E arrivano tutti dalla Germania, perché il secondo classificato, Nick Cassidy (con la Jaguar Tcs, nel frattempo passato alla Citroen), non ha raggiunto l'Uzbekistan. Porsche ha vinto due titoli, quello a squadre e quello riservato ai costruttori, diventando la sola casa automobilistica ad avere tutti gli allori in bacheca. I trofei sono stati ritirati da Thomas Laudenbach, vice presidente con delega al motorsport, e da Florian Modlinger, capo delle operazioni nel mondiale elettrico.

A rappresentare la casa di Stoccarda c'era anche Pascal Wehrlein, campione del mondo della stagione 10 e terzo nella 11 dietro a Rowland e Cassidy. La scorsa stagione il tedesco di origini mauriziane è stato il pilota che ha ottenuto il maggior numero di pole, tre, e la scorsa settimana in Brasile ha ottenuto la terza di fila a San Paolo, anche se è poi dovuto partire dalla quarta posizione. Maximilian Günther, il tedesco della Ds Penske, ha ricevuto il premio “Fia Action of the Year” per il sorpasso nel primo ePrix di Jeddah, che ha poi vinto grazie alla sua manovra all'ultimo giro.