FE, sabato a Madrid il sesto EPrix della stagione 12. Domenica il secondo test riservato ai debuttanti

MADRID – Sabato il sesto EPrix della stagione 12, tra l'altro sponsorizzato da Cupra, che ha scelto la prova “domestica” di Madrid (è la seconda volta che la Formula E fa tappa in Spagna malgrado la nazionalità dei fondatori, Alejandro Agag e Alberto Longo: la prima era stata a Valencia, nella settima stagione, con un doppio appuntamento in aprile) per promuovere in grande stile la nuova elettrica Raval, e domenica il secondo test riservato ai debuttanti dopo quello di Miami.

Nella giornata festiva, sempre sul circuito di Jarama (dove nel 1981 Gilles Villeneuve aveva vinto il suo ultomo Gran Premio in Formula 1), sono previste due sessioni riservate ai rookie, impiegate dalle scuderie non soltanto per consentire a giovani piloti (e anche meno, come nel caso di Daniil Kvyat, che sarà al volante di una Ds Penske) di cimentarsi con le monoposto elettriche, ma anche per raccogliere ulteriori dati e lavorare alla messa a punto della mcchina. Con l'ufficializzazione dei nomi da parte dalla Nissan, che punta sempre su Abbi Pulling e che torna ad affidare uno dei due bolidi al francese Vicotr Martins, e della Andretti la “griglia” è completa.

I veri debuttanti, ossia quelli che non hanno mai preso parte in precedenza ad altri test dedicati agli esordienti, sono cinque. Si tratta del 22ene pilota paraguayano-tedesco Joshua Dürksen schierato dalla Citroen, del 21enne britannico Cian Shields sul quale ha "scommesso" la Cupra Kiro, dell'olandese di 25 anni Richard Verschoor, mandato in pista dalla Lola Yamaha Abt, di Théophile Naël, 22 anni di Saint'Etienne scelto dalla Mahindra, e dello statunitense di 22 anni Bryce Aron e del 17enne britannico del programma di talenti di Audi Freddie Slater chiamato dalla Andretti.

La Porsche, che deve anche selezionare i piloti per la seconda scuderia ufficiale che schiererà dal prossimo campionato, ha optato di nuovo per Elia Weiss e per Ayhancan Güven, mentre la Jaguar Tcs ha dato fiducia alla giapponese figlia d'arte Juju Noda e la squadra cliente Envision ha scelto di nuovo Ella Lloyd e Zak O'Sullivan. Completano il quadro Theo Pourchaire (Citroen), Bianca Bustamante (Cupra Kiro), Nikita Bedrin (Ds Penske), Hugh Barter (Lola Yamaha Abt) e Kush Maini (Mahindra) e di Callum Voisim (Andretti).