FE, sabato si corre sul circuito di Jarama, dove Villeneuve aveva vinto il suo ultimo Gran Premio di Formula 1

MADRID – C'è grande attesa a Madrid per il primo ePrix di Formula E che si corre sabato sul circuito di Jarama, alla periferia della capitale spagnola, dove aveva corso anche la F1 e dove Gilles Villeneuve aveva vinto la sua ultima gara nella classe regina. Si tratta della sesta prova della stagione 12, quella "domestica" di Cupra che ha attivato molte iniziative e mobilitato anche parecchi media. Il campionato, invece, sarà l'ultimo della Ds e anche quello che precede il debutto di Opel, della seconda scuderia ufficiale di Porsche e delle monoposto Gen4.

La vigilia dell'ePrix di Madrid è stata “scossa” da una lettera di protesta dei piloti indirizzata al presidente della Fia Mohammed Ben Sulayem, ma i cui destinatari sono direttamente il direttore di gara Marek Hanaczewski e i commissari, accusati nemmeno troppo velatamente di scarsa coerenza nell'assunzione dei vari provvedimenti. Le venti guide del mondiale elettrico, pur riconoscendo i passi avanti compiuti dalla Formula E, hanno sollecitato più trasparenza, più chiarezza e più uniformità nell'applicazione del regolamento e delle sanzioni.

Il circuito di Jarama, che aveva già ospitato i test ufficiali della stagione 11, trasferiti all'ultimo momento da Valencia a causa delle alluvioni, è “particolare” per la Formula E: la sua lunghezza sfiora i 4 chilometri (con “solo” 14 curve, ma parecchio dislivello) e l'asfalto è di quelli (più) usuranti per le gomme. Per la prima volta sabato il Pit Boost, la ricarica ultraveloce obbligatoria (4 kWh in 30 secondi), dovrà venire impiegato nel corso di un fine settimana con un solo ePrix. Significa che i piloti avranno a disposizione un solo Attack Mode, la potenza aggiuntiva da attivare necessariamente.

Il programma prevede le prime libere tra le 16.30 e le 17.25 di venerdì e la seconde tra le 8.30 e le 9.25 di sabato. Le qualifiche sono concentrate tra le 10.40 e le 11.50, mentre i semafori di spegneranno alle 15.05. I primi sei piloti sono divisi da appena 23 punti: Pascal Wehrlein, il primo, ne ha 68, e il compagno di squadra della Porsche squadra Nico Müller, che è sesto, ne ha 45. Fra di loro Edoardo Mortara (Mahindra) con 62, il campione del mondo in carica della Nissan Oliver Rowland (49), Nick Cassidy della Citroen (48) e Mitch Evans (Jaguar Tcs) con 47.