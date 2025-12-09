FE, a San Paolo l'ultima gara di Franzetti (Ds), che va al marketing di Alfa Romeo. In Brasile anche Jansonnie (Stellantis) e Schrott (Opel)

SAN PAOLO – Opel non ha ancora ufficializzato il suo ingresso nel mondiale elettrico, la Formula E, anche se nel circuito (e non solo) il suo debutto nella prossima stagione, la prima del progetto Gen4, è data per certa. Stellantis, del resto, ha garantito un impegno per almeno due marchi, che attualmente sono Ds, con la Penske, e Citroen, al debutto al posto di Maserati. Ma come a Montecarlo la scorsa primavera, Jörg Schrott, il capo del motorsport della casa del Fulmine, è in trasferta (nella foto di Andreas Beil ai box della Ds Penske a sinistra, mentre con Olivier Jansonnie a destra).

A San Paolo, lungo il circuito ricavato nel Sambodromo di Anhembi, il manager tedesco ha compiuto il giro perlustrazione in pista con la “divisa” di Stellantis (una camicia bianca con il logo del gruppo) assieme al collega Léo Thomas, direttore del programma Experience della Formula E. A Monaco era stato pizzicato assieme al Ceo di Opel Florian Huettl (foto Andreas Beil) e al responsabile del motorsport di Stellantis, Jean Marc Finot. Quest'ultimo ha passato virtualmente il testimone tra Brasile e Messico (in gennaio nella capitale centro americana si disputerà l'ePrix numero 150 della Formula E e anche cinquantesimo gommato Hankook) a Olivier Jansonnie (pure lui in Brasile), che rileverà il suo incarico con il 31 gennaio, anche se Finot, lo affiancherà per garantire una certa continuità: lo si rivedrà di sicuro a Jeddah.

La casa del Fulmine, del resto, il solo marchio tedesco del gruppo Stellantis, è già molta sbilanciata sull'elettrico e dal 2021 ha un monomarca per il rally a zero emissioni. Alla sua quinta stagione impiegherà la nuova Mokka, che subentra alla Corsa, e debutterà con un appuntamento italiano, il 17 e 18 ottobre a Sanremo, fra i sette del calendario: il via a fine maggio nei Paesi bassi, poi Francia, Austria, due tappe in Germania, quindi Italia e, a fine novembre, la conclusione in Belgio.

Nell'ambito della ristrutturazione del gruppo, il nuovo capo del motorsport Jansonnie riporterà direttamente a Emanuele Cappellano, che ha ereditato la responsabilità da Jean Philippe Imparato. In attesa della conferma ufficiale – altrimenti non si spiegano tutti questi “spostamenti” di Schrott a margine della Formula E – proseguono anche le speculazioni sul futuro della Ds e della Penske, l'ambiziosa scuderia statunitense che possiede una delle dodici licenze per correre nel mondiale elettrico.

Quella di San Paolo è stata anche l'ultima apparizione in Formula E di Eugenio Franzetti (con Finot nella foto di apertura). Il manager milanese, finora direttore di Ds Performance, è stato promosso a responsabile marketing di Alfa Romeo (al posto di Cristiano Fiorio che è stato dirottato a Maserati, sempre come capo del marketing) e riporterà direttamente a Santo Ficili.