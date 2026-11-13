FE, Schrott, team principal Opel Gse, debuttante a 62 anni: «Le Gen4 sono spettacolari. Deluso senza un podio»

RÜSSELSHEIM – Jörg Schrott è un debuttante “curioso” in Formula E. Di sicuro è il meno giovane dei rookie, uno dei quali, Theo Pourchaire, lo ha ingaggiato proprio lui per affidargli una delle monoposto della scuderia Opels Gse della quale è il team principal. È “curioso” anche perché pur guidando una squadra che esordisce nel mondiale elettrico, è il primo top manager del gruppo Stellantis ad avere la responsabilità di una squadra ufficiale e con licenza e team propri.

«Diciamo che mi trovo in una posizione molto interessante – sorride Schrott, che ha già portato avanti il progetto del rally elettrico (avviato con la Corsa e che adesso prosegue con la Mokka) – perché ho una certa esperienza nelle competizioni agonistiche e so come si gestisce una scuderia, che in ogni classe è più o meno la stessa cosa».

Però?

«La Formula E è molto più complessa e ci sono strategie completamente nuove e differenti, che dipendono da un numero incredibile di variabili».

Un rookie tranquillo, quindi?

«Diciamo che qualcosa ho imparato la scorsa stagione, che ho seguito per intero. E anche alle prove che abbiamo fatto in pista, le ultime delle quali abbiamo completato a Valencia, tra l'altro assieme ad altre squadre».

Soddisfatto finora della squadra e dei piloti?

«Moltissimo. E lo dico in assoluta sincerità. Perché Mitch Evans (143 E-Prix, 16 vittorie, quattro delle quali a Roma, e 38 podi, ndr) si è rivelato non solo un eccellente compagno di squadra per Theo, che lo ascolta e lo segue, ma ha anche trasferito e condiviso la sua grande esperienza in Formula E. A Valencia abbiamo lavorato tutti assieme per la prima volta in, come dire, “assetto agonistico” e il team ha già dimostrato il proprio spirito».

Che sarebbe?

«Non sarei sincero se dicessi che i risultati non contano, ma per una scuderia nuova come la nostra sono importanti anche altri aspetti. Tipo il saper lavorare assieme e, appunto, “fare squadra”, avere la giusta ambizione e allo stesso tempo anche la determinazione nell'assumersi la responsabilità di dire ciò che non va e che deve essere migliorato».

L'obiettivo di questa stagione?

«Trasferire sul circuito tutto quello che ho appena detto: saper essere una squadra, motivata e che punta ad ottenere risultati. Non vogliamo essere anonimi e pertanto non ci accontentiamo di correre per arrivare decimi».

Nella stagione 13 sarà ancora più difficile, perché ci sono 24 monoposto al via.

«Già. Il mio più grande disappunto, per non dire delusione, sarebbe quello che di non essere riusciti a far funzionare le cose e non essere in grado di intervenire e risolvere i problemi che via via dovremo affrontare».

In termini di risultati, almeno un podio?

«Sarei deluso anche se non riuscissimo a centrare un podio, sì».

Cosa ci possiamo aspettare dai test di Jarama della prossima settimana?

«Forse tu lo sai meglio di me, visto che segui il campionato da molti più anni, ma secondo me i test di Madrid saranno un riferimento importante. Tuttavia, il valore reale lo capiremo solo a partire da Città del Messico. Aggiungo che a Valencia mi sono preso il tempo di andare a seguire le prove pure in tribuna: anche da spettatore posso garantire che le Gen4 sono bolidi spettacolari. Non è solo una questione di parametri, ma di percezione vera e propria».

Cosa pensi dello slittamento di Jeddah?

«Una decisione giusta. La Formula E ha fatto tutto bene e ha inserito nuovamente il doppio appuntamento nel calendario in aprile».

In chiusura?

«Mi aspetto che la squadra sia in grado di lavorare al meglio per mettere a disposizione dei piloti la monoposto con l'assetto più indicato per ciascuna gara e che i piloti sappiano sfruttarla al massimo delle sue possibilità».