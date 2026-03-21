FE, seconde libere dell'ePrix di Madrid, Porsche davanti con Drugovich (Andretti), poi Vergne (Citroen) e Nato (Nissan)

MADRID – Seconde libere molto lente a Jarama, dove tra poco ore si disputa il primo ePrix di Madrid della Formula E, il sesto della stagione 12. L'asfalto non è solo freddo, ma è anche bagnato: le previsioni per il resto della giornata, malgrado il cielo coperto, dicono che non dovrebbe piovere ulteriormente. Il più veloce, Felipe Drugovich (nella foto di Andreas Beil), con la Porsche 99x electric della Andretti, ha girato 1:38.796, vale a dire circa 9 secondi più lento rispetto al migliore di ieri, Dan Ticktum, con la stessa monoposto, ma con le insegne della Cupra Kiro.

Poi Jean Eric Vergne (Citroen) staccato di 74 millesimi, che aveva contabilizzato un buon crono anche venerdì pur senza far ricorso alla potenza aggiuntiva dell'Attack Mode. Il francese ha tenuto ad una trentina di millesimi il connazionale della Nissan, Norma Nato (1:38.903). Quindi i due Nick: quello con la “y”, l'olandese della Mahindra Nyck de Vries, e Cassidy, il neozelandese della Citroen, rispettivamente con tornate da 1:38.963 e 1:39.036.

La prima Porsche ufficiale ha ottenuto il sesto tempo grazie a Nico Müller (1:39.273): alle sue spalle il connazionale della Envision (motorizzata Jaguar) Sébastien Buemi (1:39.618). Quindi la sola Ds Penske entrata nella Top 10 alla vigilia delle qualifiche, quella pilotata da Taylor Barnard, seguita dalla seconda Porsche della Andretti con Jake Dennis e dalla seconda Nissan con al volante il campione del mondo in carica Oliver Rowland.

I piloti dicono che a Jarama sarà difficile sorpassare e se il fondo resterà umido le cose potrebbero complicarsi ancora di più visto che gli pneumatici Hankook hanno una sola mescola, la “All Season”. Alle 10.40 sono in programma le qualifiche, fondamentali su questo circuito. Per la prima volta in un fine settimana con un solo ePrix sarà obbligatorio il Pit Boost (la ricarica ultrarapida: 4 kWh circa in 30''), che dovrebbe contribuire a movimentare la gara. L'ipotesi è sempre (o quasi) quella di una competizione piuttosto “conservativa” all'inizio per poi diventare altamente spettacolare forse già dopo 10 dei 23 giri in programma. I semafori si spengono alle 15.05.