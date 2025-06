FE, Sette Camara sostituisce Nato alla guida della Nissan negli ePrix di Berlino, il 12 e 13 luglio

YOKOHAMA – A Berlino avrà la possibilità che aspettava: Sérgio Sette Câmara gareggerà nei due ePrix di Berlino di Formula E, il numero 13 e 14 della stagione 11. Il brasiliano sostituirà Norman Nato sulla monoposto elettrica della Nissan, la casa automobilistica in testa al mondiale piloti con Oliver Rowland e anche alla classifica costruttori (in quella a squadre è seconda per un punto). Il pilota di riserva e del simulatore beneficerà dell'assenza del francese, impegnato nella 6h di Interlagos del World Endurance Championship.

Le gare in programma il 12 e 13 luglio sul cemento dell'ex scalo internazionale di Tempelhof rappresentano una enorme opportunità per Sette Câmara, che in passato in più di una occasione aveva dimostrato la propria abilità al volante, ma non ha mai avuto a disposizione una macchina realmente competitiva. E quella della Nissan di quest'anno lo è indubbiamente. Nato ha finora contribuito ben poco al bottino della squadra, appena 19 punti in 11 gare e il brasiliano potrebbe giocarsi l'abitacolo in vista della prossima stagione.

Sette Câmara ha già corso 66 ePrix con un quarto posto quale miglior risultato: in appena cinque occasioni non è comparso nella classifica finale (due ritiri). In qualità di pilota di riserva, il 27enne conosce sia le caratteristiche della versione 05 Gen3 Evo della Nissan e-4orce sia della pista di Berlino, dove ha già disputato 14 ePrix. “È un peccato che Nato non possa essere con noi a Berlino, ma siano lieti che lo sostituisca Sergio”, ha dichiarato Tommaso Volpe, il manager italiano che dirige le operazioni in Formula E.

Il brasiliano, che parla anche un ottimo italiano, si è detto «entusiasta di correre per la Nissan a Berlino»: «Anche nel mio ruolo di pilota di riserva, è stato un piacere far parte di una squadra con una mentalità così forte e vincente. L'ambiente in Nissan è quello che ti spinge a crescere. Essere di nuovo sulla griglia sarà speciale e farlo con questa squadra lo rende più significativo», ha concluso Sette Câmara.